Assises Hainaut - Les parties civiles plaident pour deux crimes prémédités

Les plaidoiries ont débuté, mercredi, à la cour d'assises du Hainaut dans le cadre du procès d'Alfredo Scuvera, accusé de deux assassinats, commis en décembre 2019 à Jumet et Courcelles, de vols, avec la circonstance aggravante qu'il a utilisé un mineur en vue de commettre des crimes et des délits. Alfredo Scuvera a abattu Jérôme Thiébaut et Olivier Lauwers, chacun de deux balles dans la tête, en moins de 24 heures, à Jumet et Courcelles, en décembre 2019. Pour Me Brackman, avocate des parties civiles, ce sont "deux massacres" qui ont été commis.

Le trafic de stupéfiants est au centre de ce dossier, c'est le lien entre tous les protagonistes de cette affaire, "le gagne-pain de Monsieur Scuvera, ce dont il est très fier", déclare Me Lisiane Brackman.

L'avocate ajoute que l'accusé instrumentalise des personnes fragilisées pour faire fructifier son trafic. "A un moment, il a eu le sentiment d'avoir été dupé dans ce trafic qui est si important pour lui. Cet élément déclencheur s'inscrit dans une personnalité très problématique. Dans son fonctionnement, il ne peut pas accepter d'être dupé. Il est là, l'élément déclencheur, cette vexation dans ce qui, pour lui, est essentiel".

La pénaliste ne croit pas les proches de l'accusé, lesquels ont déclaré mercredi matin que la cause était une surconsommation de drogues, à la suite du décès de sa maman. "S'il prend de la drogue volontairement, c'est pour aller chercher un peu d'adrénaline. Il est déjà violent, agressif, nerveux."

Me Brackman soutient qu'Alfredo Scuvera s'est rendu chez Olivier Lauwers, le 15 décembre à Courcelles, dans le but de l'abattre. "Son projet était bien mûr", dit-elle. "C'est une exécution froide. Il tire une première fois, se rapproche, et tire une seconde fois à bout portant, avec sang-froid".

Me Lucie Vanardois ajoute que l'accusé a menti quand il a dit qu'Olivier Lauwers ne cachait pas de drogues chez lui pour son compte. "Il n'y a aucune remise en question chez Alfredo Scuvera", dit-elle.

Me Christian Dalne, comme ses consœurs, soutient qu'Alfredo Scuvera s'est rendu chez Olivier Lauwers et chez Jérôme Thiébaut dans le but de le tuer. Il était armé d'un pistolet chargé et il a visé la tête.

Le crime, chez Jérôme Thiébaut, a été filmé. La vidéo diffusée à l'audience permet de voir Alfredo suivre Jérôme, en haut de l'escalier. Ils entrent dans le salon, face à la caméra. Jérôme se retourne en souriant et voit Alfredo qui sort son arme. Il l'abat de deux balles dans la tête, et visite son appartement, emportant son GSM et ses clés. "La frustration, combinée à sa personnalité, est l'essence de ce drame", clame l'avocat.

Les avocats des parties civiles refusent d'entendre que la cause de ces deux drames est la personnalité du père de l'accusé, un repris de justice violent, ou le décès de sa mère, survenu en 2017.

L'accusé a commis les faits avec son frère, âgé de quinze ans.

L'avocat général tiendra son réquisitoire dans la foulée. La défense ne plaidera pas sur la culpabilité.