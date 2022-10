Caroline et Bruno ont tout perdu dans l'incendie de leur maison... et l'assurance ne les indemnise pas

A Chimay, dans le petit village de l'Escaillère, Caroline Willame et Bruno Gohy ont vu leur maison brûler il a six mois. Depuis, rien n'a avancé du côté de l'assurance: "sur place, l'expert nous avait dit: ne vous inquiétez pas dans six mois vous serez à nouveau chez vous. On est six mois après, et on doit se battre tous les jours avec l'assurance, on a pris un avocat et un contre-expert, mais rien n'avance", témoigne la famille.