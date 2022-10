Le conseil malin pour vos assurances: prenez un courtier pour vous épauler "et la protection juridique séparée, c'est un must!"

On vous racontait l'histoire de Caroline et Bruno, qui ont tout perdu dans l'incendie de leur maison à Chimay... et qui sont en guerre permanente avec leur assurance qui refuse de les indemniser, ou en tout cas à hauteur des dégâts occasionnés. Il est trop tard pour Caroline et Bruno, le sinistre s'est déjà produit. Mais pas pour vous! Pour y voir plus clair et pouvoir donner un conseil avant qu'un sinistre, potentiellement catastrophique, ne se produise, on s'est tourné vers un expert des assurances.

André Derennes est actif dans le secteur depuis près de 50 ans et qui a lancé avec son fils "Derennes Finances&Assurances" qui a plusieurs bureaux en Wallonie aujourd'hui.

La protection juridique indépendante

Sans s'exprimer sur un dossier en particulier, André Derennes dit tout de même de but en blanc: "Avoir une assurance Protection Juridique séparée, c'est le must", explique-t-il. "Nous travaillons principalement avec la DAS, même si d'autres existent. Ils ne font que de la protection juridique. Et ils couvrent les frais d'avocat et d'expertise jusqu'à 50.000€, pour 46€ sur un contrat incendie si la protection juridique est prise sur ce contrat seulement, ou pour 27€ s'il y a d'autres contrats à couvrir, la voiture par exemple. Parce qu'il faut savoir que l'expert envoyé par la compagnie d'assurance va donner un scénario favorable à la compagnie d'assurance qui l'envoie, pas nécessairement au client. C'est important d'avoir un expert dans son camp pour contrebalancer."

Un courtier pour vous épauler

"L'avantage du courtier, c'est qu'il peut accompagner les gens" , ajoute-t-il. "On peut se retrouver perdu face à son assurance quand on la négocie, pour trouver des firmes spécialisées ou des corps de métiers spécifiques quand il y a un sinistre, etc. Que nous, par exemple, on représente de nombreux clients. On a donc un poids par rapport aux compagnies d'assurance."

Il faut aussi savoir qu'un courtier est entièrement gratuit. Il se rémunère via les assurances directement, en leur fournissant des clients. "Moi j'ai plus de 100 sinistres incendie dans ma carrière, j'ai quasi cinquante ans de métier. Evidemment, c'est un plus non négligeable pour savoir comment réagir, indiquer aux gens que faire, venir aider à remplir les contrats d'assurance, s'assurer qu'ils sont à jour, etc."