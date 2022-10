Le doute profite à Gérald, acquitté pour deux incendies

Pour le parquet, en huit jours, Gérald était impliqué dans deux incendies volontaires.



Le 13 octobre 2019, une Audi A1 stationnée sur la voie publique a été visée par une tentative d'incendie. De l'essence a été déversée sur le pare-brise de la voiture de marque allemande et un mégot de cigarette fut découvert sur place, ainsi qu'une allumette. Selon un témoin, Gérald aurait déversé le contenu d'une bouteille sur le pare-brise de la voiture et tenter de mettre le feu à une allumette, rapporte le substitut Bury.



Interrogé sur cette tentative d'incendie, Gérald contestait en être l'auteur tout en admettant s'être bien trouvé à proximité de la voiture ciblée à cause de son véhicule. "À l'époque, il tombait fréquemment en panne. J'ai bien fumé une cigarette que j'ai jetée sur la chaussée, mais pas en direction de l'Audi, en attendant que ma voiture redémarre. Oui, j'avais bien une bouteille d'eau du robinet avec moi que j'ai secouée et vidée, je ne sais trop pourquoi", mimait le prévenu face au juge. Durant l'enquête sur cette tentative d'incendie, le nom du prévenu est ressorti pour un fait similaire survenu huit jours avant.



Le 5 octobre, une Volvo appartenant à une connaissance de Gérald a pris feu alors que la victime était occupée à souper chez la compagne de Gérald. Compagne avec laquelle la relation était "houleuse". "Elle vivait cette relation un peu sous la contrainte et la peur. Le modus operandi est similaire, le prévenu était d'une jalousie maladive et avait déjà prononcé des menaces d'incendie." Tous ces éléments réunis étaient loin d'être des simples coïncidences, estimait le substitut Bury.



L'homme suspecté avait admis s'être retrouvé sur place, en rentrant chez lui, et avoir échangé quelques mots avec la victime qui venait de l'informer de l'incendie. Ce mardi matin, le tribunal correctionnel a estimé qu'il existait un doute sur la culpabilité du prévenu. Gérald a donc bénéficié d'un acquittement.