M'enfin...mais où est passé Gaston Lagaffe ?

Les personnes les plus observatrices en balade sur la place Verte auront remarqué un quelque chose de changé. Oui, Gaston Lagaffe placé devant la librairie Molière le 17 septembre 2021 n'est plus là. Seul reste actuellement le panneau.

Plus de voiture ni de Gaston partis se refaire une beauté dans les ateliers de l'artiste Mimicry. "Malheureusement la voiture a été abîmée et il était impossible de la réparer sur place. Les clenches et les phares ont été volés. L'artiste en a également profité pour reprendre Gaston dont les cheveux étaient aussi abîmés. L'idée c'est de les réparer et de les replacer rapidement, d'ici un mois ou deux. La restauration consiste aussi à mettre des matériaux plus durables. La volonté est de ne pas laisser les choses aller et de laisser la voiture dans un sale état car elle remporte beaucoup de succès", nous explique-t-on auprès du cabinet du bourgmestre.

Il est regretté que des personnes malintentionnées y trouve du plaisir à dégrader les statues placées dans l'espace public.

En 2018, une exposition exposition à Rive Gauche avait déjà été consacrée à l'employé de bureau inventif.

Des personnages de BD au top en ville

Avant le chantier de l'esplanade de la gare, un Spirou y avait été placé. Compte tenu des travaux, il a été enlevé et Mimicry en a aussi profité pour intervenir sur ses oreilles qui ont quelque peu souffert du froid de l'hiver.

Un nouveau Marsupilami sera replacé à la ville haute mais l'endroit définitif n'est pas encore connu. En effet, le rond point sur lequel il est placé est voué à disparaître au terme des travaux. "On réfléchit avec le sculpteur, la cellule du bouwmeester et les éditions Dupuis pour trouver un placement qui soit adéquat. Est aussi en discussion de le mettre à hauteur d'homme pour que le public puisse avoir une proximité avec les sculptures. On sait que c'est un risque mais toutefois nous espérons que les gens seront attentifs."

les différentes parties impliquées dans le projet des statues de personnages de BD placées dans l'espace public pensent à une collaboration avec la police pour éviter de nouvelles dégradations. Même s'il existe un budget, le principe est de ne pas tout liquider en réparations fréquentes.

Autres personnages emblématiques de chez Dupuis : Boule et Bill. Toujours devant le Stade du Pays Noir, son sort est lié au futur déménagement du Sporting vers la Porte Ouest. Lucky Luke au Parc Astrid et Spirou et Fantasio ont déjà été retirés suite à une concertation avec la maison d'édition Carolo. "Pour l'ouverture du musée des Beaux Arts avec l'exposition qui sera consacrée aux cent ans des éditions Dupuis on ne pouvait pas laisser le Spirou et Fantasio sur le rond point."

Le Marsupilami, Gaston Lagaffe et Spirou devraient être les trois seules pièces en ville. "Le principe n'est pas de mettre des statues dans toute la ville. Trois belles pièces peuvent suffire. Il faut aussi travailler autrement le rapport à la bande dessinée."