Malgré une aide de la ministre Tellier, l'hiver sera long pour les refuges d'animaux

L'annonce de la ministre Tellier d'octroyer une aide financière de 2.000 euros aux 133 refuges et aux 15 CREAVES de Wallonie a été accueillie avec joie par les responsables. Cette aide s'ajoute aux autres comme celle allouée lors de la crise Covid

Parmi les bénéficiaires de cette aide on compte la SPA de Charleroi pour qui certes ces 2.000 euros sont les bienvenus mais qui seront très vite dépensés étant donné la taille de la structure d'accueil pour animaux. "Nous nous réjouissons de cette aide qui hélas sera très vite partie. L'augmentation des coûts des énergies est telle que cette somme ne durera pas un mois. Toutefois je suis content pour le plus petites structures qui comptent vraiment dessus," explique Franck Goffaux, le directeur de la SPA.

Une situation entre crainte et soulagement

Si les coûts des énergies ne cessent de grimper, à la SPA de Charleroi on avoue que l'impact reste limité grâce au placement, il y a 5 ans, de 250 panneaux solaires. "Nous n'avions absolument pas prévu cette crise mais notre installation vient à point nommé. Grâce à nos panneaux photovoltaïques nous sommes quasi autonomes en électricité. Les jours lumineux comme nous en connaissons actuellement sont une aubaine pour notre apport en électricité. La seule ombre au tableau est qu'au lieu d'amortir nos installations en 8 ans nous allons devoir le faire en 10 ans."

Un autre point noir est la panne de la chaudière au mazout poussant les responsables à n'utiliser seulement que la chaudière au gaz. "D'ordinaire nous jonglons entre la chaudière au gaz et au mazout mais cette dernière est en panne. Comme beaucoup de personnes nous avons retardé au maximum la mise en route de la chaudière au gaz mais nous avons dû nous résoudre à la rallumer. Les températures pendant la nuit sont basses et cela n'est pas idéal pour nos animaux. Il est clair qu'ils sont notre priorité. Pour notre chauffage du personnel nous sommes plus à l'aise car il fonctionne grâce à un système de ventilation inversé fonctionnant à l'électricité fournie par nos panneaux solaires."

Bien que la luminosité permette au système électrique de tourner à plein régime, c'est du côté de l'approvisionnement en eau qu'il y a des craintes. "Il a fait très bon cet été, c'est une bonne chose pour notre autonomie en électricité mais pas pour nos réserves d'eau. On annonce une hausse de son prix et là, nous allons être fortement impacté. L'année dernière nous n'avions plus d'eau dans nos citernes et avons dû recourir à l'eau de distribution ce qui représente de sérieuses quantités. Nous en utilisons beaucoup déjà juste pour nettoyer les loges des animaux."

Même si la santé financière reste correcte, le directeur du refuge carolo avoue que "pour l'instant notre nos réserves fondent comme neige au soleil."