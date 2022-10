C'est la fête des pommes ce week-end à l'Aquascope

Virelles sera la capitale de la pomme et de la poire ces 15 et 16 octobre.

Fruits de saisons aux nombreux avantages pour la santé, les pommes et les poires seront à l'honneur ces 15 et 16 octobre à l'Aquascope de Virelles.

Sur place, seront en vente pas moins de 4,5 tonnes de fruits comprenant une cinquantaine de variétés parmi lesquelles des Reinettes, Court-pendu, Rubinette, Belle-fleur, Radoux, Joseph Musch, La Paix… Mais aussi des coings, des variétés à consommer cet automne ou à conserver pour l’hiver…

Ces fruits ne sont pas destinés qu'à être croquer à pleine dent et peuvent aussi servir pour des pâtisseries, pommes au four, compotes ou encore pour des jus.

Mais la pomme, c’est également une porte ouverte vers les mille joies simples qu’offre la Nature : planter un arbre, le voir grandir et produire, goûter ses fruits, les transformer, les cuisiner, observer les hôtes du verger…

Au-delà du côté ludique et conviviale de l'événement, il est aussi possible de bénéficier de conseils de spécialistes au sujet des variétés fruitières et pour la plantation, la taille ou le greffage. N’hésitez pas à apporter des échantillons de fruits pour identification des variétés. Fabrice de Bellefroid sera présent tout le week-end pour répondre et conseiller.