Emploi: le retour du salon Job IT Day à Charleroi, en 100% digital

Le terme "réinventer" a été tellement galvaudé depuis le début de la crise sanitaire qu'on hésite à l'utiliser. Pourtant, aucun autre ne convient mieux pour décrire la transformation du Job IT Day. D'un salon présentiel de l'emploi jusqu'en 2019, l'événement s'est imposé voici deux ans comme le premier forum en ligne du recrutement pour les métiers du numérique. L'édition 2022 (la douzième) revient ces mercredi 19 et jeudi 20 octobre de 9 à 17 heures dans une formule 100 % digitale avec un record de participation. À J-7, ils sont déjà 110 recruteurs (de la start-up à la grande entreprise en passant par les cabinets de recrutement) et près de 700 candidats en recherche de job à avoir confirmé leur inscription pour près de 300 offres d'emploi publiées. Et selon Eloïse Labas de TechnofuturTIC chargée de ce projet, "ce chiffre va encore augmenter pour générer quelque 700 entretiens."

Ce sont les cinq centres de compétence du consortium Numeria.be (TechnofuturTic et Cepegra à Charleroi, Technifutur à Liège, Technobel à Ciney et Technocité à Mons-Hornu) qui organisent l’événement. Une plateforme de dating permet aux participants de publier leurs offres, profils, chercher, trier, analyser et filtrer les candidatures et les CV, et enfin planifier les entretiens en visio.

Lors de leur inscription (qui reste possible encore quelques jours), les candidats en recherche d’emploi (mais aussi les travailleurs en reconversion ou en évolution de carrière) sont invités à auto-évaluer leurs compétences, alors que les recruteurs définissent leurs attentes et exigences. Un algorithme conçu par la PME wallonne Fusor croise ces données et établit des compatibilités, un peu comme un site de rencontres, cela par taux décroissant. Grâce à une application de meeting en open source, les rendez-vous en ligne sont définis dans l’agenda, on en fixe la durée avec la possibilité de les déplacer ou de les annuler jusqu’à la veille.

Développement, communication, gestion de projets, analyse des données, le Job IT Day balaie un large spectre de métiers y compris dans des domaines en forte croissance comme la sécurité. Les rencontres de recrutement s’effectuent en temps réel avec la possibilité d’échanger des documents, photos et vidéos de manière sécurisée comme lors d’une interview présentielle.

Un cycle de webinaires a été programmé pour accompagner les candidats : animés par des experts, ces ateliers en Web TV se sont étalés de septembre jusqu’à lundi. Centrés sur la formation et les compétences cibles, ils ont mobilisé une moyenne de 30 à 40 personnes, avec une fonction de replays.

Selon une enquête réalisée l’an dernier auprès des recruteurs, la satisfaction est au rendez-vous avec un indice de 90 % qui atteint même 97 % pour ce qui relève de l’appréciation de l’organisation, de bonne à excellente. Idem pour l’efficacité de la plateforme. Du côté des candidats, ceux-ci étaient pour moitié en formation professionnelle, et pour 22 % actifs dans un job salarié ou indépendant. Les inscriptions à l’événement sont totalement gratuites grâce aux subsides de la Wallonie.

Tendances de fond et recrutement

Alors que le consortium Numeria vient de lancer une enquête auprès des startup recruteuses pour identifier l’évolution de leurs besoins, des tendances lourdes marquent déjà le marché. En termes de durée de formation d’abord : neuf offres d’emploi sur 10 requièrent un niveau de bachelier ou de master. Et les spécialistes réseaux, infrastructure et sécurité sont de plus en plus demandés, observe Pierre Lelong de TechnofuturTIC.

L’autre constat de fond a trait aux compétences. Il apparait ainsi que les employeurs se montrent de plus en plus sensibles aux soft skills, ces compétences comportementales ou transversales qui nous rendent plus créatifs, résilients, empathiques, collaboratifs… Pour choisir de nouveaux talents, les entreprises y accordent parfois davantage d’importance qu’aux hard skills, les compétences techniques pures. Sens de la motivation, esprit d’équipe, connexion aux autres montent de ce fait en puissance.

Selon Numeria, cela explique la forte émergence de tests d’évaluation cognitive. Par exemple, Goshaba a exploité le potentiel des neurosciences et de la gamification pour développer des outils de connaissance de soi et d’évaluation d’analyse des émotions, de prise de décision, d’interaction sociale…