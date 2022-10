L'animateur du Patro devant la justice pour un viol sur une mineure de 13 ans

Oui, le 12 juillet 2018, veille de fin du camp de mouvement de jeunesse, il y a bel et bien eu viol. Corentin, l'un des animateurs du camp, ne conteste d'ailleurs pas la prévention ce mercredi matin face à la justice. Le jeune homme, militaire de carrière, admet qu'il n'aurait jamais dû aller aussi loin avec une jeune membre du camp âgé de 13 ans au moment des faits. « J'ai eu un rapprochement avec elle, et au début j'ai dit non. Mais j'ai été plus loin avec elle et je n'aurais pas dû. C'est entièrement de ma faute », précise l'homme qui était tout juste majeur lors du viol.

Un rapprochement entre jeunes

Même si tout le monde reconnaît sans difficulté qu'il s'agit d'un rapprochement entre jeunes qui s'est terminé en préliminaires, le Code pénal sexuel est clair : il s'agit d'un viol. Plus de quatre ans après les faits, Corentin fait preuve d'une incroyable maturité. Non seulement il est en aveu, mais en plus il a intégralement dédommagé la victime et la maman de cette dernière.

La comparution devant le tribunal correctionnel est en quelque sorte une leçon qui doit servir à faire comprendre à Corentin que son attitude ne fut pas conforme à son rôle d'animateur. Compte tenu de son attitude actuelle et de l'absence de casier judiciaire, le parquet ne s'oppose pas à une suspension probatoire du prononcé. À la défense, Me Donatangelo plaide également cette mesure de faveur, pour ne pas entacher la carrière professionnelle de son client.

Jugement dans un mois.