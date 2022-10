Le chantier sur l'autoroute E42 à Courcelles sera fini vendredi soir

Bonne nouvelle pour les gens qui préfèrent éviter le 50km/h sur autoroute (et ceux qui vont plus vite malgré les limitations et qui pilent au radar, on vous voit), le chantier de l'autoroute E42/A15 entre le viaduc de Viesville et l'échangeur n°17 "Courcelles/Gouy" sera fini dès ce vendredi 14 octobre en soirée!

Débuté le 27 juin et normalement prévu pour fin septembre (il y a 2 semaines donc), le chantier a rénové près de 3km d'autoroute en direction de Mons, et réhabilité 3 ponts. Le chantier aura coûté 6,65 millions d'euros à la SOFICO, bras armé de la région wallonne pour les autoroutes.

Les voies seront totalement rouvertes à la circulation pour ce week-end.