Tentative de meurtre et tentative d'assassinat au Vanilla Sky de Fleurus: 10 ans ferme pour Driss

Le trentenaire se retrouvait face à la justice pour deux scènes qui ont éclaté à quelques minutes d'intervalle à la sortie du Vanilla Sky à Fleurus, le 13 juillet 2019.

Ce soir-là, il est passé une heure du matin lorsque les nombreux visiteurs sont invités à quitter le bar éphémère juste avant la fermeture. Parmi eux, Julien et plusieurs de ses amis. À la sortie, le groupe de jeunes est pris à parti par Driss. Pour on ne sait quelle raison (un échange de mots, selon le parquet), ce dernier pète un câble et fonce volontairement sur deux personnes au volant de l'Audi de sa compagne. Le chauffeur quitte ensuite les lieux, avec son passager en état d'ivresse.

Plusieurs minutes après cette première scène de violence, Driss revient sur place et de nombreux témoins entendent trois détonations. Julien est touché d'une balle à la jambe et se traîne au sol pour se mettre à l'abri.

Pas une victime, mais bien un prévenu

À en croire les explications fournies par Driss, c'était bien lui la victime des faits. D'abord encerclé par le groupe d'amis qui ont asséné des coups à sa voiture, Driss prétendait être retourné sur les lieux pour se dénoncer pour un accrochage avec une autre voiture. « Ils étaient encore là. Ils m'ont insulté, je suis sorti de la voiture et on m'a sorti une arme. Il y a eu des coups de feu tirés en l'air par la victime, j'ai alors attrapé sa main pour le désarmer et le coup de feu est parti », expliquait-il.

Comme requis par le parquet, la seconde scène a été requalifiée en tentative d'assassinat. Entre son départ des lieux et son retour, Driss avait tout le temps de réagir autrement, mais il a choisi de revenir armé, démontrant sa ferme intention d'en découdre. Au lieu des quinze ans de prison requis, l'homme a écopé de 10 ans de prison ferme. À l'issue du prononcé, son arrestation immédiate a également été ordonnée.