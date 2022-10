Ce samedi 15, l'International Repair Day se tient au Quai 10 à Charleroi

Ne plus systématiquement jeter les objets cassés, les réparer, les réutiliser, les réinjecter dans le circuit et, par là, protéger l’environnement et mettre en avant l’économie locale, à travers les réparateurs professionnels et les groupes de réparation et d’entretien au niveau communautaire: voilà l’ambition avouée de l’International Repair Day.

Inscrit dans le contexte de la Journée internationale de la réparation, ce rendez-vous, initié par l'Open Repair Alliance, fait escale, ce samedi 15 octobre, entre les murs et devant la façade du Quai 10.

Cette étape carolorégienne du Repair Café mobile s'accompagne d'une finalité concrète: il faut trouver les talents et les motivations nécessaires chez les Carolos, de tout âge et de tout genre, afin de créer un Repair Café fixe, dans l'intra-ring. La journée elle-même débute à 10 heures du matin, pour une conclusion vers 21 heures. Toutes les animations seront accessibles gratuitement mais pour d'évidentes raisons logistiques, il est préférable de s'inscrire aux ateliers de réparation, au 0475/37 68 02. Des activités sont également prévues pour les plus jeunes. Un documentaire, suivi d'un moment de questions-réponses, sera projeté au Quai 10 à 18 heures (PAF: 6€). Le parking P2 de la SNCB, rue de la Villette, sera exceptionnellement accessible, à tarif préférentiel, sur présentation du ticket, aux guichets du Quai 10.