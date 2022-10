C'est reparti pour des chantiers sur la E42 au viaduc de Viesville

On vous annonçait pas plus tard qu'hier que, bonne nouvelle, le chantier de la E42/A15 entre le viaduc de Viesville et Courcelles allait se terminer ce vendredi soir. Il y a eu deux semaines de retard, et ce tronçon très emprunté pouvait causer des ralentissements sérieux pour la mobilité vers Mons principalement. Mais en fait, il y aura un deuxième chantier qui commence dans la foulée, quasi au même endroit.



On vient d'apprendre de la SOFICO, le bras armé de la Région Wallonne en charge de ses autoroutes, que le viaduc de Viesville lui-même allait désormais entrer en travaux. "Pendant le chantier de réhabilitation de l’E42/A15 entre le viaduc de Viesville et l’échangeur n°17 « Courcelles/Gouy » qui s’est tenu du 27 juin au 14 octobre, d’importantes dégradations (nids de poule, orniérage) sont apparues sur le viaduc de Viesville situé en zone d’approche", note la SOFICO très justement - la bande de droite vers Mons est effectivement dans un état proche du catastrophique, avec des ornières et des nids-de-poule pouvant sérieusement mettre en danger les automobilistes et les camions, ou à tout le moins causer des dégâts matériels.

"Afin d’assurer la sécurité et le confort des usagers, il est nécessaire de procéder à une réhabilitation de cette voie", souligne la SOFICO. Depuis ce vendredi jusqu'au 4 novembre - sous réserve de conditions météorologiques favorables - la voie de droite sera soustraite à la circulation, pour être rénovée. La vitesse maximale sur le Viaduc, en direction de Mons, sera limitée à 70 km/h.