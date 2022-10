En trottinette, Mostafha accoste plusieurs personnes dans le quartier du Triangle à Charleroi

Encore une fois, c'est grâce à une équipe du PSO (Peloton Sécurisation et Ordre public), à pied et en civil, qu'un dealer de cocaïne et d'héroïne a été interpellé, le 27 août dernier. Ce jour-là, il est passé 20h30 lorsque le peloton effectue une ronde, comme de coutume, pour contrer le phénomène toujours trop présent du trafic de produits stupéfiants dans les rues de Charleroi. Les policiers se trouvent dans le quartier du Triangle à la ville-basse quand ils découvrent Mostafha. Ce dernier déambule en trottinette et accoste plusieurs personnes. « Il est finalement monté à bord d'un véhicule rue de Charleville, en chargeant la trottinette dans le coffre », lance le parquet en mentionnant la future interpellation de Mostafha.

La police intervient et le fameux véhicule de la compagne de Mostafha est fouillé. Opération qui s'avère « très positive ». Treize boulettes d'héroïne sont découvertes, ainsi que deux boulettes de cocaïne et une somme de 1620 euros sous le siège passager occupé avant ça par Mostafha. « Les boulettes sont conditionnées pour la vente, via un plastique bleu », précise le substitut Henry.

Le même sachet découvert en perquisition

Selon le parquet, Mostafha est bel et bien un dealer de produits stupéfiants. Et pour cause, puisque la perquisition menée au point de chute du jeune homme (le domicile de la mère de sa compagne) révèle la présence du même sachet bleu utilisé pour conditionner les boulettes. Face à la justice, le suspecté dealer admet bien la détention de cocaïne et d'héroïne en avançant une drôle d'explication pour l'héroïne. « J'ai retrouvé, par hasard, les boulettes d'héroïne dans un paquet de cigarettes sur la voie publique à la ville-basse », explique l'homme en séjour illégal chez nous. Ce dernier conteste, par contre, une quelconque activité de vente.

Sans bousculer les habitudes dans ce type de dossier, c'est une peine de 18 mois de prison qui est requise par le ministère public. Me Martines, à la défense, plaide un sursis simple en rejetant la preuve évoquée par le parquet. « Rien ne dit qu'il s'agit du même plastique. La couleur est la même, c'est tout. » Jugement dans deux semaines.