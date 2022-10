Énergie: les communes de Charleroi Métropole se réunissent le 21 octobre

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Charleroi Métropole, cette réunion de 30 communes au sein d’un seul "territoire" pour susciter la coopération et les synergies, va s’attaquer à une problématique qui touche tout le monde : la crise énergétique. Dès sa création, Charleroi Métropole a inscrit dans son projet de territoire "Viser l’autonomie énergétique et le Zéro Carbone". Comment, ensemble, peuvent-ils y parvenir ?

Une matinée de conférences et ateliers réunissant les 30 bourgmestres, l’intercommunale CENEO (finances et énergie) et Igretec (développement économique) est organisée le 21 octobre pour se pencher sur la question.

Paul Furlan parlera de l’approche "supracommunale" de la transition énergétique, Loïc D’Haeyer des leviers d’action à disposition des communes, Igretec fera un état des lieux de l’éolien, le photovoltaïque et la biomasse sur le territoire. Enfin, le vice-président de la Métropole de Lyon (France) viendra expliquer l’approche choisie là-bas ainsi que leur plan d’action pour y arriver.

Des ateliers suivront dans la foulée sur les réseaux de chaleur, la biométhanisation, la rénovation énergétique, l’éolien, la production locale (biométhanisation), et la mise en commun de l’énergie dans des CER (concept européen de Communauté d’Energie Renouvelable).

Ca ne règlera - évidemment - pas tous les problèmes auxquels sont confrontés entreprises, commerces et ménages aujourd'hui, mais à moyen et long terme... à voir!