La Maison dorée réclame des travaux en urgence... mais il n'y a pas assez de personnel régional à l'agence du Patrimoine

Le patrimoine de Thuin totalement gelé: refaire son toit classé qui fuit? "Impossible, l'Awap n'a pas assez de personnel"

Des réunions ne peuvent pas se tenir en raison du manque de personnel, et donc il est impossible de légalement déposer des demandes de permis. La situation dure depuis plus de six mois, s'inquiète la Ville de Thuin.