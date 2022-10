PTB: les raisons de la colère

Pour la troisième édition des vendredis de la colère, ils étaient plus d’une centaine à s’être réunis sous le pont à Marchienne-au-Pont face à l’usine TotalEnergies à l’invitation du PTB.

Après La louvière et Liège c'était donc à Charleroi que les militants du PTB ont vu rouge. Sur le podium, des citoyens étaient invités à témoigner de leurs difficultés face l'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité. Aurore, une mère de famille a fait part à l'assemblée chauffée à blanc de ses difficultés à remplir sa cuve à mazout. "J'en ai eu pour 640 euros pour 500 litres alors que l'année dernière j'ai payé moins de 400 euros pour la même quantité. Une voisine a aussi fait rentrer 500 litres deux semaines après moi et elle en a eu pour 750 euros. En début de mois je me presse de payer les repas complets à l'école pour que mes enfants puissent avoir un repas chaud et ainsi pouvoir essayer d'arriver à la fin du mois. Nous devions faire attention pour finir le mois mais maintenant c'est dès le début du mois que nous devons être prudents. Mon père pensionné a toujours travaillé depuis ses 16 ans et voilà que sa facture d'électricité est arrivée. Il se demande comment son loyer va être payé sans qu'il n'utilise sa carte de crédit."

Une autre dame a fait part de sa gêne de plus pouvoir inviter ses amis car sa maison n’était plus chauffée.

Pour Loïc, la situation est également très difficile. "Même si on travaille au noir la situation financière reste très compliquée."

Autre personne impactée de plein fouet, Jamilla. "J'ai un compteur à budget et malgré cela j'ai une facture de régularisation. Quand j'ai contacté mon fournisseur les explications étaient vagues et je n'ai pas compris comment cela était possible. "

Les ménages ne sont pas les seuls impactés, Renaud, prof a confié que la situation dans les écoles allait également être très compliquée et que rien de concret n’était vraiment mis en place pour permettre aux élèves de travailler avec une température acceptable.

Toutes les personnes présentes revendiquaient une prise de responsabilité des décideurs politiques et une réelle mise en cause des fournisseurs d’énergies qui exagèrent alors que leurs profits sont “mirobolants”.

Alors que l’hiver n’a pas encore réellement commencé l’inquiétude est grande quant à des factures qui ne font qu’augmenter.

Le PTB voit rouge

Tous les niveaux de pouvoirs du PTB étaient présents pour un vendredi de la colère particulièrement animé. En maîtresse de cérémonie, Pauline Boninsegna donnait la parole aux militants excédés d’être pressés comme des citrons. La députée fédérale Sofie Mercks témoignait de la volonté du parti de gauche d’arriver à faire changer les partis traditionnels. Germain Mugemangango faisait lui part des surprofits réalisés par les entreprises fournisseurs d’énergies. D’autres actions sont prévues, une mobilisation le 20/10 à Roux et une grève le 9/11.