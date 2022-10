C’est devenu le sujet de préoccupation principal, à juste titre : comment agir au mieux, dans le chef des ménages, afin de résister à la crise et, surtout, de faire face à la hausse des factures d’énergie ?

Fleurus/Aiseau-presles: plus fort ensemble pour rénover et réduire la facture

La Ville de Fleurus et la commune d’Aiseau-Presles ont décidé, dans ce contexte, de mettre leurs ressources en commun, afin d’offrir des pistes de solution aux citoyennes et citoyens frappés de plein fouet par la hausse des prix.

Baptisée “ Rénov’énergie ”, l’opération consiste à un accompagnement gratuit, afin d’établir les possibilités d’amélioration énergétique à envisager dans l’habitation. Menées, sur le terrain, par les experts de Corenove, coopérative basée à Gembloux, ces analyses énergétiques peuvent évidemment être suivies par l’établissement d’un plan financier, pour s’engager l’esprit serein dans de grands travaux.

Ce processus d'accompagnement " Rénov'énergie " démarrera officiellement ce premier novembre 2022. Plusieurs séances d'information seront mises sur pied pour les personnes désireuses d'en savoir plus : à l'académie de musique et des arts parlés de Fleurus, le 16/11 à 19 heures ; à la Papinière, à Presles, le 24/11, à 19 heures : à la salle Dins Les Courtis, à Aiseau, le 27/11, à 13 heures ou encore le 29 novembre, à 19 heures, par visioconférence. La participation à ces séances ne se fait que sur inscription, via le site.