Plusieurs préventions de violence sur deux ex-compagnes: 18 mois par défaut

Grégory a, sans surprise, été condamné à la prison ce jeudi matin. L'homme devra former opposition pour espérer éviter la prison de Jamioulx.

Deux ex-compagnes et un couple ont été victimes du prévenu.

Il y a d'abord eu Cindy (prénom d'emprunt). Cette dernière a vécu une relation amoureuse de 8 mois avec Grégory. En janvier, la jeune femme a courageusement quitté le prévenu, à cause de sa violence quasiment quotidienne. "Elle se rendait chez une amie à Sambreville quand elle a remarqué la présence de la voiture du prévenu, juste derrière elle. Il s'est mis devant la voiture, lui a demandé de le suivre, mais elle a refusé", relatait le parquet qui rapporte une menace proférée par Grégory : "Tu ne passeras pas le week-end."

Ce dernier possède justement une arme à son domicile, laissant craindre un possible usage... Le lendemain, c'est devant son domicile que la victime a remarqué le passage de ce dernier. Requise, la police a eu l'occasion, en direct, de recueillir d'autres menaces. "Elle a décroché à un appel, qu'elle a mis en haut-parleur. On entend le prévenu dire "tu es bien accroché, fais attention de ne pas aller rejoindre ta grand-mère plus tôt"". Privé de liberté deux jours après, Grégory expliquait avoir voulu discuter avec Cindy, "pour récupérer ses affaires." Par contre, aucun souvenir des menaces puisque Grégory "avait bu."

Une seconde ex-compagne a subi le même manège interpellant de Grégory. Là encore, ce dernier évoquait une discussion pour récupérer ses affaires. La dernière scène de violence reprochée a eu lieu lors d'un banal accrochage sur la route. Abdelrazek et Jessica, sa compagne, ont reçu des coups de ceinture. « La victime est sortie de sa voiture pour avoir des explications avec le prévenu sur l'accrochage qu'il venait de se produire. Ce dernier lui a alors porté un coup de pied dans les côtés, avant de défaire sa ceinture pour s'en servir comme arme », indiquait le parquet. À l'issue de la scène, Abdelrazek a été contraint de se prosterner face au « king » Grégory.

En état de récidive légale et ayant obtenu un sursis l'année passée pour des coups et blessures, Grégory a écopé de la peine de prison requise par le parquet.