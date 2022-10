Violences sur sa compagne: suspension probatoire, s'il arrête l'alcool

Monique (prénom d'emprunt), atteinte d'une déficience mentale, ne gardera jamais un très bon souvenir de la relation sentimentale qu'elle a partagée avec Albert, entre février 2020 et juillet 2021. Pour la victime, cette relation a été un véritable cauchemar, imprégnée par une importante consommation d'alcool (une dizaine de canettes de 50cl par jour) et de médicaments, sans oublier la violence d'Albert.

Le 20 août 2021, Monique affirmait avoir été victime de coups d'Albert. Ce dernier se serait mis en colère pour une audition pour une plainte un mois avant. "Et la victime, qui n'a pas menti, a elle-même admit avoir porté un coup aux parties génitales du prévenu pour s'en sortir", insistait le substitut Brichet, convaincu de la véracité de cette première scène de violence. Une dizaine de jours plus tard, c'est un médecin qui a constaté des contusions sur le corps de la victime.

Albert, lui, contestait les deux préventions reprochées, avançant la thèse d'une vengeance orchestrée par son ex-compagne. Un an de prison, avec un sursis probatoire, était sollicité contre le prévenu. Albert a finalement écopé d'une suspension probatoire du prononcé de 3 ans et devra s'abstenir de tout contact avec Monique et stopper sa consommation d'alcool. Il a été acquitté, au bénéfice du doute, pour la seconde scène de violence.