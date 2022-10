Blocages à l'aéroport de Charleroi, les taxis dans l'embarras: "qui va payer mes chauffeurs pendant qu'ils attendent sans conduire?"

Ce matin, le préavis de grève de Security Master, les agents de sécurité de BSCA - Aéroport de Charleroi, est arrivé à son terme. Ils ont débrayé et bloqué les ronds-points. En cause: la volonté de l'aéroport d'ouvrir un marché public pour faire appel à une deuxième entreprise de sécurité, afin de renforcer son dispositif et assurer qu'il y ait toujours des agents aux portiques des terminaux.

Depuis ce matin tôt, les avions sont cloués au sol et aucun véhicule n'entre ou ne sort de l'aéroport. Les routes autour de la piste sont totalement bloquées, avec des centaines de passagers tentant de rejoindre les terminaux à pied en longeant des kilomètres de files de voitures.

Sur place, les taxis et navettes sont évidemment tout aussi bloqués que le reste du monde. Lakhdar Denni, gérant de SympaTax, a des véhicules bloqués dans l'aéroport et sur les routes autour de la piste. "C'est incroyable, quelle belle image pour l'aéroport de Charleroi... Et je dis quoi à mes clients qui atterrissent à Charleroi et qui sont bloqués avec leur navette réservée qui ne peut pas arriver sur place? A mes clients qu'on est allé chercher et qui n'atteindront pas l'aéroport? Et puis qui va payer mes chauffeurs pendant tout ce temps où ils sont coincés sur place?", nous dit le gérant, qui espérait plutôt "une grève du zèle" qu'un blocage pur et simple.