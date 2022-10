Charleroi : la gare du Sud s'appellera Charleroi-Central dès ce 11 décembre

C'est évidemment un repère, et une entrée dans le centre de Charleroi. Les usagers vont pourtant devoir changer leurs habitudes: la gare du Sud deviendra Charleroi-Central, dès ce 11décembre 2022, date prévue pour le prochain changement d'horaire de la SNCB. "C'est en effet une demande que nous avions introduite auprès de la SNCB, confirme l'échevin de la Mobilité de la Ville de Charleroi, Xavier Desgain. Certes, les habitudes ne sont pas toujours facile à changer mais ça devenait bizarre que cette gare continue à s'appeler Charleroi-Sud alors qu'elle est, clairement, la gare du centre de Charleroi". L'échevin avoue aussi que ce nouveau nom doit donner une certaine ampleur à la station: "Il existe déjà Anvers-Central et Bruxelles-Central. Dans ce contexte, Charleroi-Central prend aussi tout son sens. Et c'est aussi, et surtout, le nœud principal de toute la mobilité des transports en commun dans notre ville", poursuit-il.

Les autres gares, aussi

Mais, au-delà, ce changement de nom, qui est acquis pour cette fin d'année, révèle aussi une politique plus large: l'espoir de la Ville est bien, à terme, que chaque nom de gare change. Dans la foulée de l'implémentation des cinq districts et 45 ans après la fusion des communes, chaque gare et chaque point d'arrêt devrait désormais porter le nom de Charleroi. Ainsi, sous réserve d'acceptation par la SNCB, et au fil d'un processus qui pourrait s'étaler sur plusieurs années, la gare de Lodelinsart serait rebaptisée Charleroi-Verreries, Couillet s'appellerait Charleroi-Violette, Marchienne-Zone deviendrait Charleroi-Saint-Martin et Marchienne-au-Pont deviendrait Charleroi-Ouest, avec ce possible risque de confusion, au début, avec l'actuelle gare de Charleroi-Ouest qui, elle, non seulement changerait de nom mais changerait également d'emplacement. "Nous aimerions rapprocher cette future gare, qui s'appellerait Charleroi-Dampremy-La Planche, des accès du Dôme , pour les soirs de rencontres sportives ou de spectacles, notamment, explique Xavier Desgain. Sans pouvoir préjuger de rien, nous savons que cette demande de la Ville est étudiée très sérieusement par la SNCB".

Ces nouveaux noms doivent faire écho aux quartiers où les arrêts se situent. "Par exemple, Saint-Martin, c'est le nom de ce quartier de Marchienne et Violette, c'était le nom de cette partie de Couillet lors de la Révolution Française", souligne l'échevin, avant de révéler, en conclusion: "Une réflexion similaire est en cours dans mes services pour renommer les portes d'accès au ring R9".