Deux voitures ont brûlé à Lambusart: la piste criminelle évoquée

"Notre voiture a été volée et incendiée, mais il y a pire: on ne peut plus emmener nos enfants se faire soigner!"

La vie de Perrine et Eloïse vient de radicalement changer: leur vieille voiture a été volée puis détruite. Elles ne peuvent plus emmener les enfants - malades - se faire soigner. Et personne ne veut leur prêter d'argent pour racheter une voiture: elles témoignent, et demandent de l'aide via eloisemoine@hotmail.com.