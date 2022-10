Fellations et masturbations dans les toilettes d'un restaurant: l'ex-instit écope d'un sursis probatoire

Si Cyril est revenu dans la vie de l'élève qu'il avait eu dans sa classe il y a quelques années, c'est via la grand-mère du jeune Antoine (prénom d'emprunt). À l'époque des faits en 2019, le jeune garçon est mal dans sa peau, en total désaccord avec ses parents et en plein décrochage scolaire. Et sa grand-mère pense pouvoir l'aider, en appelant à l'aide son ancien instituteur. "La grand-mère de mon client et la grand-mère du prévenu se connaissaient. Elle a donné une mission au prévenu : voir ce qui n'allait pas dans la vie de la victime", indiquait Me Gelay, partie civile.

Au lieu d'aider le jeune garçon, Cyril n'a pensé qu'à lui en abusant sexuellement d'Antoine. À quatre reprises, dans les toilettes d'un restaurant, le prévenu a masturbé la victime et fait des fellations. "Il y a également des messages où on peut lire que le prévenu insiste pour passer à l'acte. Ce dernier demande aussi des détails intimes sur la relation de mon client avec sa petite amie."



Celui qui était, au départ, considéré comme un ami s'est transformé en un prédateur sexuel. Trois ans de prison étaient requis contre Cyril.



La suspension probatoire du prononcé requise par la défense pour "un dérapage de trop" n'a pas été octroyée ce lundi matin. Jugée inadéquate, la mesure de faveur a été remplacée par un sursis probatoire de 3 ans, avec une peine de 2 ans de prison.