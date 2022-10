Nouvelle pagaille en vue mardi matin à l’aéroport de Bruxelles-Charleroi

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Des centaines de gens à pied, valise à la main, pour espérer rejoindre l'aéroport. Des kilomètres de files de voitures, totalement à l'arrêt. Plus loin, devant les terminaux, des passagers qui s'agglutinent devant des portes fermées, sans pouvoir entrer. C'est la situation chaotique vécue lundi matin à Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Situation qui pourrait se reproduire ce mardi. Il faudra prendre son mal en patience et croiser les doigts pour les voyageurs qui doivent s'y rendre.

À l’origine des perturbations, une grève des agents Security Masters en charge des portiques à bagages. Ils ont débrayé après deux semaines de préavis : l’aéroport veut lancer un marché public pour scinder leur équipe en deux, et que les 370 agents concernés travaillent pour deux employeurs plutôt qu’un. Une façon pour l’aéroport d’assurer un meilleur service, se défend-il. Mais les syndicats y voient un risque d’équipe à deux vitesses, avec des potentielles répercussions sur l’ambiance, les conditions de travail et les rémunérations entre les futures deux équipes.

Lundi vers midi, des agents de l'entreprise Protection Unit (qui s'occupe d'autres missions habituellement) ont tenté de prendre le relais, puisque les passagers s'impatientaient. Mais le manque de bras a fait que de nombreuses personnes ont raté leur vol malgré tout. À 16 heures, l'aéroport a annoncé fermer ses portes pour tous les vols au départ de Charleroi jusqu'à ce mardi. TUY fly, plus tôt dans la journée, avait redirigé ses avions vers Zaventem, tandis que Ryanair a tenté d'embarquer le plus de passagers possible, tout en informant ceux qui n'avaient pas pu embarquer dans leur vol des possibilités.

"Les agents de sécurité aussi sont dépités de la situation, mais la direction refuse de les entendre", souligne-t-on du côté syndical. Une réunion de concertation s'est tenue ce lundi soir à 18 heures. Réunion au terme de laquelle la grève a été prolongée à mardi, a-t-on appris de source syndicale.

La direction de l'aéroport avait précisé plus tôt dans la journée que "l'aéroport sera prêt à rouvrir mardi matin", ce qui a été confirmé en soirée, mais les perturbations risquent bien d'encore faire sentir leurs effets.