Taxi social : la mobilité pour tous

La crise de l'énergie qui suit de peu la crise Covid a fortement impacté les ménages. Pour quelques personnes les crises ont été sources de choix à faire. Se déplacer, se soigner, se nourrir, s'assurer des loisirs, nombreux sont ceux qui n'ont plus pu cumuler. Diverses aides existent dans différents domaines.

Parmi les personnes les plus touchées par les crises, celles qui sont le plus fragilisées en souffrent d'avantage. Souvent restreints dans leur mobilité, elles sont encore plus confrontées à l'isolement et la solitude. Ne pouvant compter sur personnes tout déplacement constitue un véritable challenge. Tant le manque de transports en commun que le coût de certains abonnements sont des freins à la mobilité.

Pour pallier cela et permettre aux personnes les plus fragilisées de se mouvoir à moindre coût, les communes, et pour le plus souvent les CPAS, ont développé des systèmes de « Taxi Social ». Forme hybride entre le bus et le taxi, ces taxis fonctionnent avec des systèmes de réservations bien souvent 48h avant la course souhaitée. "Nous avons à Courcelles un service de taxi social qui a beaucoup de succès. Il a démontré toute son importance durant la période de Covid, période à laquelle les gens ne pouvaient pas bouger aussi facilement. Nous avons des demandes de personnes âgées qui doivent aller passer des examens médicaux notamment. Nous disposons de 3 taxis qui ont également servis lors des vaccinations", explique Aurore Goosens, présidente du CPAS de Courcelles.

Dans la région, nombreuses sont les communes qui en proposent et les conditions d'accès au service est relativement le même. Tout d'abord, cela s'adresse, la plus part du temps, à des personnes déjà bénéficiaires d'allocations du CPAS ou pouvant justifier de faibles revenus. La santé est aussi un élément pris en compte. Si une personne est souffrante ou à mobilité réduite elle peut être autorisée à faire appel au taxi social. Dans certaines communes, les bénéficiaires du taxi social doivent être capables de voyager seules. Un accompagnant est parfois admis. L'âge aussi est pris en compte par exemple pour les 65 ans et plus.

Le prix est bien moindre que pour les taxis traditionnels. Souvent un forfait de 2, 40 euros est demandé ce à quoi s'ajoutent 0,40 cents du kilomètres. Les prix varient suivant les communes bien entendu.

A côté des taxis sociaux des CPAS, il existe d'autres moyens de se mouvoir sans passer par les taxis et autres transports en communs. Mobilesem notamment a été créée en octobre 2011, l’asbl MOBILESEM est le résultat d’une succession d’actions face aux constats des besoins criants de mobilité des citoyens de l’Entre-Sambre-Et-Meuse.

Pour les personnes à mobilité réduite, le TEC offre la possibilité de bénéficier, après réservation, d'un véhicule adapté pouvant conduire une personne en porte-à-porte pour des examens médicaux.