Ryanair va proposer un vol alternatif ou un remboursement aux passagers de BSCA touchés par la grève

Ryanair va proposer un vol alternatif ou un remboursement aux passagers qui avaient un vol prévu ces lundi et mardi à l'aéroport de Charleroi et qui n'ont pas été en mesure de se présenter à la porte d'embarquement (un 'no show') en raison des actions de grève du personnel de sécurité. C'est ce qu'a indiqué et salué mardi soir Test Achats, qui avait interpellé la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts.