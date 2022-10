Du produit hautement inflammable provoque la fermeture du parking des Amoudries

La police, présente sur place, a évacué le parking et fermé l'accès.

Ce mardi matin, vers 9h, les pompiers de Marcinelle et de Jumet sont intervenus sur l'E42/A15 à hauteur du parking des Amoudries, situé à Heppignies, dans le sens Mons-Namur. Un écoulement de produit provenant d'un semi-remorque stationné sur place était signalé. Selon les infos recueillies sur place, il n'est pas impossible que le semi-remorque ait été victime d'une tentative de vol durant la nuit et que les bâches couvrant le camion aient été percées pour vérifier la marchandise présente dans le camion.



Il s'avère qu'un produit hautement inflammable (le Polypropylène) était présent dans le chargement du semi-remorque. Le WPR a donc procédé à l'évacuation des nombreux camions stationnés dans le parking et à la fermeture de l'accès au parking.

©FVH (L'accès au parking des Amoudries a été fermé à la circulation.)





La société concernée par les faits a pris les choses en main pour venir récupérer le camion et la marchandise. Mais le parking reste toujours fermé.