Grève à l'aéroport de Charleroi: la police fédérale sur les genoux

La police aéroportuaire est sur les genoux : depuis lundi, les agents fédéraux filtrent les entrées de l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport. Cette gestion des files, bien qu'elle crée une cohue avant l'entrée dans les terminaux, permet d'éviter les bousculades au check-in et aux contrôles de sécurité pré-embarquement, où des équipes de renfort de Protection Unit ont pris le relais des grévistes.

"Mais pendant qu'on gère l'entrée du site, avec des renforts heureusement, on ne fait plus nos missions habituelles. Le contrôle des frontières par exemple", explique un agent sur place qui a souhaité garder l'anonymat. "Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer sur ce rythme. On nous dit que les renforts pourraient ne pas suivre pour toute la semaine, et la pression est énorme sur nos agents. Nous subissons également la situation, sans vouloir m'en prendre aux grévistes, loin de là. Au contraire, la santé de la police fédérale n'est déjà pas au beau fixe pour les aéroports, nous le dénonçons depuis pas mal de temps, mais d'après la Ministre de l'Intérieur nous sommes assez. Aujourd'hui, on voit que non."

Au-delà de la fatigue de deux jours d'attention constante, de tensions avec des foules, et de devoir jouer les portiers plutôt qu'assurer la sécurité de l'aéroport avec des contrôles et des patrouilles, cinq policiers auraient été blessés cette semaine à l'aéroport de Charleroi, selon le CEO de l'aéroport.

"Il y a eu cinq policiers blessés aujourd'hui et on ne peut pas jouer avec la sécurité. Cette action est scandaleuse et ternit fortement l'image de l'aéroport", a indiqué Philippe Verdonck, directeur de l'aéroport BSCA, à nos confrères de La Libre.

La décision de fermer l'aéroport totalement ce mercredi a été prise par la direction.