Grève à l'aéroport de Charleroi: pouvez-vous vous faire rembourser vos billets? Probablement pas...

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

La grève qui impacte durement l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport (BSCA), commencée lundi matin après un préavis par les agents de la sécurité Security Masters, fait que de nombreuses personnes manquent leur vol. "Ca arrive d'habitude quand des gens arrivent en retard, mais depuis deux jours c'est assez incroyable le nombre de gens qui repartent avec une mine dépitée, leur avion parti sans eux", nous glisse une agente de l'aéroport, près du Check-In.

Au-delà de la déception - bien sûr - d'avoir manqué son avion, qui peut atteindre divers degrés (de "dommage pour mes vacances" à "je vais rater l'enterrement d'un proche"), la question du remboursement des billets se pose. Parfois d'autres frais sont également engagés: avoir passé la nuit à l'hôtel pour un vol très tôt le matin, avoir fait plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre l'aéroport de Charleroi, etc.

Qui doit payer? Qui est responsable?

Selon Test-Achat, pas la compagnie aérienne. "Ce cas de figure n'est pas explicitement visé par la réglementation sur le droit des passagers aériens". Concrètement cette règlementation, qui donne droit à un remboursement voire une indemnité complémentaire, ne s'applique pas : les vols ne sont pas annulés, le problème c'est que les passagers n'arrivent pas à passer les portes de l'aéroport. "Souvent les pilotes attendent le plus longtemps possible parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes dans l'aéroport. Mais à un moment, ils faut qu'ils partent", a-t-on pu entendre au sein de l'aéroport. Les avions volent donc.

Dans ce cas-ci donc, d'après Test-Achat, "aucun remboursement ou indemnité complémentaire n'est donc dû en théorie par la compagnie aérienne, qui est néanmoins tenue d'informer correctement les passagers de la situation, et des mesures à prendre pour s'assurer de pouvoir prendre leur vol. Au-delà du cadre strictement juridique, nous demandons aux compagnies aériennes d'être pragmatiques et de proposer des solutions aux passagers concernés, telles qu'un re-routing ou un voucher", indique Julie Frère, la porte-parole.

De son côté, Assuralia indique que la situation en cours à l'aéroport de Charleroi n'est pas un "motif valable pour obtenir une intervention de l'assurance annulation", selon la porte-parole de l'union professionnelle des entreprises d'assurances, Nevert Degirmenci, interrogé par l'agence Belga.

L'aéroport de Charleroi? Il a tenté de prévenir les passagers de l'action en cours, en signalant que des perturbations pouvaient se produire. Est-ce suffisant? "Test-Achat appelle l’aéroport de Charleroi à communiquer de façon beaucoup plus claire envers les passagers: sera-t-il possible d’accéder à l’aéroport? avec quel délai d’attente?" Mais de là à parler de faute, il faudra voir.

Les grévistes de Security Masters, alors? Non plus, ils sont protégés par le droit de grève.

Test-Achat lance un numéro spécial d'appel pour les passagers lésés

Test-Achat est en contact avec TUY fly et Ryanair pour vérifier que ces compagnies respectent bien leurs obligations. L'organisation a également mis en place un numéro spécial – le 0800 29 510 - pour collecter les témoignages des personnes concernées, et profiter de sa ligne directe avec les compagnies en cause pour tenter de trouver des solutions.

Tout remboursement risque en tout cas d'être un combat, sans gage de réussite.