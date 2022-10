"Je voulais donner un coup de main" prétend Vincenzo, poursuivi pour avoir menacé ses voisins avec un marteau

Le septuagénaire en a eu marre des « boum, boum » et a décidé de réagir violemment.

C'est un conflit de voisinage débuté il y a une vingtaine d'années qui est à l'origine des faits commis le 14 novembre dernier. Au départ du conflit, il était question de regards insistants du voisin envers l'épouse de Vincenzo. Mais à la date mentionnée plus haut, Vincenzo est allé sonner à la porte de ses voisins, armé d'un marteau. Pour le parquet, l'homme âgé de 75 ans est entré de force au domicile du couple voisin, bousculé Josette et menacé les deux personnes avec son outil. Ce dernier en a eu marre des « boum, boum » qu'il entendait depuis plusieurs jours. « Ça faisait quatre jours de suite que j'entendais ça, dès 4h du matin. J'ai été demandé quand est-ce que ce bruit allait s'arrêter. Mais je n'ai pas frappé qui que ce soit », précise la personne âgée, qui comparaît pour la première fois devant la justice.

À la police, Vincenzo avait osé prétendre qu'il s'en allait même donner « un coup de main » à ses voisins, en pensant que ces derniers effectuaient des travaux. Le substitut Signor estime qu'un sérieux rappel à la Loi doit être prononcé contre le prévenu, sans s'opposer à une mesure de faveur. Pour Me Donatangelo, une première comparution devant la justice à 75 ans est déjà une sanction. Pour l'ensemble des préventions pas contestées, c'est une suspension simple du prononcé qui est plaidée.



Jugement le 21 novembre.