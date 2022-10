Un protocole d'accord signé à l'aéroport de Charleroi: il restera fermé mercredi mais devrait reprendre dès jeudi

Après deux jours de grève et une annonce de fermeture totale des départs mercredi pour l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport (BSCA), un accord a été trouvé tard mardi soir.

Suite à l'intervention du ministre en charge, Adrien Dolimont (MR), qui a mis autour de la table syndicats et direction de BSCA Security autour de la table ce mardi, les deux parties que tout opposait et dont le conflit a mené à des milliers de gens qui ont raté leur vol, ont trouvé un terrain d'entente.

"Après deux jours de grève, nous sommes enfin parvenus à ouvrir la discussion et trouver un protocole d'accord qui agrée l'ensemble des parties", nous explique Aïcha Sayah de la CSC, la grève étant en front commun avec la FGTB. "Le lot 1 (l'équipe de 400 agents qui a fait grève, NdlR) ne sera pas divisé." C'était le point qui crispait les travailleurs : l'aéroport voulait répartir ces 400 travailleurs dans deux équipes plutôt qu'une, avec chaque équipe qui aurait son propre employeur. Et donc ses propres conditions de travail et avantages extralégaux, ce à quoi les travailleurs et leurs syndicats étaient opposés.

Ce n'est pas tout: "Tenant compte de la nouvelle infrastructure à l'horizon 2025, assortie au nombre grandissant de passagers, des réflexions sur l'aménagement de la sécurité au sein de l'aéroport de Charleroi pourront être entreprises. Nous déplorons que cet accord survienne si tard dans le processus de négociation où passagers et travailleurs ont été solidement impactés. Nous espérons à l'avenir que cette situation dramatique ne se reproduise plus."

L'aéroport restera malgré tout fermé ce mercredi pour les départs, nous indique-t-on tout de même. La situation devrait revenir à la normale pour jeudi. Les vols qui atterrissent à Charleroi ne sont pas impactés.