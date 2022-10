Assises Hainaut - Un couple victime de tortures à Anderlues: tirage au sort du jury pour juger six accusés

La cour d'assises du Hainaut procèdera, jeudi, au tirage au sort des jurés chargés de juger, dès le 7 novembre, six personnes poursuivies pour plusieurs infractions commises à l'égard d'un couple en situation en situation vulnérable: torture, traitement inhumain et dégradant, abus de situation de faiblesse, traite des êtres humains, attentats à la pudeur et non-assistance à personne en danger.

Le 27 avril 2019, les faits sont dénoncés à la police de Binche-Anderlues. La déclaration de Christian Bartel est éloquente. Il explique que, sa compagne, Camille De Clercq et lui, sont victimes de mauvais traitements infligés par son beau-frère, Laurent Dramaix, de sa sœur, Marie-Hélène Bartel, de leurs trois enfants mineurs et de gens gravitant autour du domicile des deux premiers, situés rue Saint-Médard à Anderlues.

Il dénonce des coups, l'obligation de dormir sur un matelas à même le sol, une insuffisance alimentaire et vestimentaire, l'obligation de manger du pain tartiné d'excréments de chien, l'obligation de voler du métal dans un parc à conteneurs ou de faire la manche pour rapporter un peu d'argent. En outre, sa carte bancaire aurait été confisquée par sa sœur, Marie-Hélène Bartel.

Il raconte ensuite une scène violente qui s'est produite le 12 avril. Remy Van Mieghem (compagnon de Betty Harlez, fille de Marie-Hélène Bartel) aurait versé du pétrole sur son pantalon et celui de sa compagne dans le but d'y mettre le feu. Toute la famille était présente et chantait "allumez le feu" de Johnny Hallyday. Quatre jours plus tard, Camille De Clercq est hospitalisée pour soigner ses brûlures.

Laurent Dramaix (46 ans) et Marie-Hélène Bartel (50 ans) sont accusés de torture avec circonstances aggravantes en aspergeant les victimes d'un liquide inflammable, en y boutant le feu et en laissant les victimes en défaut de soins, de traitements inhumains en multipliant les violences physiques et psychologiques, de traitements dégradants, d'abus de faiblesse et de traite des êtres humains.

Les mêmes préventions, sauf la traite des êtres humains, sont reprochées à Rémy Van Mieghem (34 ans) et Frédéric De Puyt (37 ans), un voisin du couple.



Dany Harlez (23 ans), un proche des victimes, est accusé de traitement inhumain et dégradant avec plusieurs circonstances aggravantes, d'abus de faiblesse envers des personnes vulnérables et d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces.

Betty Harlez (23 ans) est accusée de non-assistance à personne en danger.