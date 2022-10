Adrien Dolimont réagit au blocage de l'aéroport de Charleroi : "Ce qu'il s'est passé est inacceptable"

Pour Adrien Dolimont, ministre MR des Aéroports - la région est actionnaire majoritaire de BSCA - ce genre de situation ne peut plus se reproduire. "Il faut éviter, à tout prix, les blocages de l'aéroport. Mais il ne faut pas croire non plus qu'à chaque fois qu'on menace de paralyser l'aéroport, on aura ce qu'on veut."

Le ministre wallon en charge des Aéroports, Adrien Dolimont (MR), a pris la parole concernant la situation de l'aéroport de Brussels South Charleroi Aiport. Pour rappel, après deux jours de grèves paralysant l'aéroport, les vols au départ de Charleroi ont été tout bonnement annulés ce mercredi. Interview.

Un accord a été trouvé entre syndicats et direction: cette bonne nouvelle signifie-t-elle la reprise des activités à l'aéroport?

"Oui, aux dernières nouvelles en tout cas. Jeudi, on redémarre normalement."

Le conflit social a eu un impact de trois jours sur l'ensemble de l'aéroport. Des solutions seront-elles mises en place pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise?

"Dans l'accord qui a été formulé, nous avons voulu favoriser la concertation sociale, ça n'était pas formalisé jusqu'ici. Entre guillemets, on veut forcer les rencontres - et les deux parties sont tout-à-fait d'accord. L'objectif commun est de favoriser un bon fonctionnement de l'aéroport, j'espère donc qu'une telle situation ne se reproduira plus. Comme je l'ai déjà dit, les images qu'on a vues ces deux derniers jours ne sont pas acceptables. Ca ne donne pas une bonne image de l'aéroport."

En tant qu'actionnaire majoritaire, est-ce qu'il y a un message que la Région wallonne veut faire passer à l'aéroport et à ses travailleurs?

"J'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux directement mardi dans le cadre des rencontres à mon cabinet. Ce qu'il faut éviter, c'est que la situation arrive à des blocages de l'aéroport : c'est inacceptable et à éviter, à tout prix. Pour y arriver, la discussion est en des outils. Mais il ne faut pas croire non plus qu'à chaque fois qu'on menace de paralyser l'aéroport, on aura ce qu'on veut. Au contraire, l'accord qui s'est dégagé mardi soir est équilibré, contrairement à ce que j'ai pu lire. Dans la perspective du développement de l'aéroport dans les prochaines années, le marché public sera bien relancé en une seul lot. Mais on garde en perspective cette volonté de scinder en deux lots pour garantir un bon fonctionnement de l'aéroport. Je soutenais d'ailleurs la position de BSCA, parce qu'il y a déjà eu des difficultés et il a déjà fallu faire appel à Protection Unit dans certains cas, comme ce fut le cas lundi et mardi. Pour l'instant, rien ne change donc mais quand l'infrastructure sera plus adaptée, on ne veut pas se fermer la possibilité de revenir vers une solution à deux lots."

"On m'a dit 5.000 lundi, 5.000 mardi, et puis les vols annulés ce mercredi. Pour l'impact précis et chiffré, je ne l'ai pas encore, mais je l'ai demandé à l'aéroport. Les compagnies aériennes ont heureusement l'air ouvertes à des remboursements, ce qui est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont été pris à partie sans n'avoir rien demandé. Je suis tout de même content d'avoir pu accélérer les rencontres pour conclure un accord : le fonctionnement de l'aéroport pris en otage comme cela, je le répète, n'était pas acceptable. L'essentiel, c'est qu'on puisse redémarrer l'outil."

Y a-t-il, pour vous, un problème de communication de l'aéroport envers les passagers, comme l'a souligné Test-Achat mardi?

"Il y a eu un problème dans la communication à un moment donné, avec les passagers. C'est compliqué de communiquer aussi largement que la zone couverte par l'aéroport bien sûr, mais on m'a fait état de clients qui se sont présentés ce mercredi à l'aéroport alors qu'il était fermé. Des gens venus des Pays-Bas par exemple. C'est donc que quelque chose n'a pas fonctionné au niveau de la communication. Il faudra en tirer les conclusions pour améliorer la situation à l'avenir."