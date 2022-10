"Comment en est-on arrivé là?": le ministre des Aéroports interrogé par les députés au Parlement wallon

La question de la grève à l'aéroport de Charleroi et des sérieuses perturbations qui en ont découlé, avec un impact sur des milliers de passagers, s'est bien évidemment invitée au Parlement Wallon. Les députés Julien Matagne (Les Engagés), Rachel Sobry (MR), Maxime Hardy (PS) et Germain Mugemangango (PTB) ont interpellé le ministre en charge Adrien Dolimont en séance plénière ce mercredi.

Pour Les Engagés, "il n'est pas légitime que l'aéroport de Charleroi, un fleuron wallon, soit en difficulté alors que le dynamisme de 2019, avant la crise Covid". Et de poser la question: "Comment en est-on arrivé là? Nous sommes aussi tributaires de compagnies aériennes qui veulent investir dans notre aéroport, qu'en est-il de l'image de notre aéroport?" Pour le ministre, l'image renvoyée par la situation à Charleroi est "dramatique": "c'est potentiellement un danger pour l'aéroport voire peut entraîner une perte de confiance pour les compagnies aériennes qui voudraient venir. C'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour qu'un accord soit trouvé avec les parties et pour que la situation s'apaise."

Une réponse un peu facile, pour le PTB, qui rappelle que la direction de l'aéroport et le ministre étaient prévenus, par préavis de grève, du mécontentement des travailleurs. "On voit qu'ailleurs en Europe, scinder les équipes de sécurité a amené à du dumping social: l'inquiétude des travailleurs est légitime", a insisté Germain Mugemangango, en pestant contre la mauvaise communication de la direction. "Je veux d'ailleurs casser un mythe de la droite: une grève ne fait plaisir à personne, à aucun travailleur ni aucune travailleuse. Et le constat, c'est que la grève a provoqué l'intervention du ministre: pourquoi ça n'a pas été le cas avant que le conflit ne se déclenche? Qu'est-ce que ça dit du dialogue social quand il faut attendre le chaos pour réagir?" Adrien Dolimont a réitéré les propos qu'il tenait dans La DH mercredi matin: "Justement, l'accord prévoit de mettre en place formellement une concertation. Pour les deux prochaines années, le marché public sera lancé avec un seul employeur, reconductible pour deux fois un an. Et pour la suite, après que des investissements sont faits dans l'infrastructure, il y aura donc concertation pour voir s'il y a scissionen deux équipes ou non.Mais il faut préciser qu'il y a eu des discussions préalables entre syndicats et direction, puis ce dialogue a été rompu et la grève a commencé. En tant que ministre des Aéroports, je ne pouvais pas ne pas intervenir", a-t-il répondu.

Maxime Hardy, pour le PS, s'est dit "rassuré" par le fait que ces investissements dans les infrastructures de sécurité soient prévus. "Nos aéroports wallons sont un fleuron de l'économie, mais ils doivent aussi être un fleuron social. Je milite pour que chaque euro public investi crée de l'emploi, et de l'emploi de qualité. On voit avec la grève que ce sont les bien travailleurs qui font tourner l'outil, et il faut donc que l'aéroport soit un vecteur d'émancipation pour la société", a-t-il déclaré, en saluant le fait que la concertation et le dialogue pour trouver des solutions ait pu fonctionner "pour le secteur aérien dont le contexte économique est compliqué, mais qui permet d'ancrer notre région dans un secteur d'avenir".

Au MR, on s'est intéressé à préciser l'accord trouvé, mais Rachel Sobry s'est aussi inquiétée "des compensations financières pour les passagers impactés par la grève". Pour le ministre Adrien Dolimont, "la bonne nouvelle est que certaines compagnies offriront des compensations. Ce que je ne sais pas, c'est si ces compagnies se retourneront vers l'aéroport par la suite. C'est bien, aussi, une des raisons pour laquelle il fallait éviter que la situation continue. Rouvrir l'aéroport, et arrêter une image désastreuse pour l'outil économique."