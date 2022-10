Des "rustines énergétiques" pour le Palais de justice de Charleroi, en attendant des rénovations lourdes

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Vendredi dernier, La DH relayait les difficultés du Palais de justice de Charleroi en termes d'efficacité énergétique. Le mot est faible : là où certains bureaux au sous-sol n'arrivent pas à atteindre 18 degrés, le minimum pour travailler, certains autres étaient eux si surchauffés que les juges, magistrats et agents administratifs devaient ouvrir les fenêtres pour ne pas mourir de chaud ! En cause ? La circulation de chaleur de ce bâtiment vétuste des années 70 qui, malgré une nouvelle chaudière, ne peut que se régler "à fond" pour espérer chauffer certains locaux éloignés.

Ce mardi, le secrétaire d'État Mathieu Michel (MR) s'est rendu au Palais de justice de Charleroi avec Denis Ducarme, Nicolas Tzanetatos et Fabienne Devilers. Mais aussi avec une bonne nouvelle : des travaux "rustine" vont être effectués pour améliorer la situation. "Il faut comprendre qu'au niveau fédéral, nous gérons 6,8 millions de mètres carrés. Tout remettre en ordre après des années de sous-investissement nécessiterait approximativement cinq milliards d'euros. Impossible à faire en deux ans", a-t-il réexpliqué. "Certains bâtiments comme ce Palais de justice ont été construits sans isolation, avant la crise pétrolière, quand l'efficacité ne voulait absolument rien dire."

Mais, là où il annonçait que rien ne pourrait être fait à court terme puisque les travaux à Charleroi ne pourraient pas débuter avant 2026 ("on investit d'abord là où le gain est le plus intéressant, et c'est souvent dans les bâtiments neufs"), le secrétaire d'État a pu trouver des fonds pour au moins améliorer la situation. En attendant de "gros" travaux.

©van Kasteel

Il n’est pas question d’isoler le bâtiment ou de changer ses châssis qui en ont bien besoin. Cela suivra dans les prochaines années. Ici, il s’agit d’isoler les conduites de chauffage (aucune ne l’est, causant une surchauffe dans certains bureaux et une déperdition de chaleur pour ceux qui sont en bout de ligne) et de remplacer les vannes thermostatiques cassées, certaines tenues par des colsons.

Coût estimé en tout : 600 000 euros. Pour une réduction des factures de chauffage de 20 % à peu près. "Nous allons commencer par une salle de test, afin de s'assurer que la réponse est la bonne pour le problème", dit-on tout de même à la Régie des Bâtiments. 15 000 euros seront mis pour tester le dispositif dans le bureau des Tueries du Brabant. Les travaux commenceront en novembre. L'hiver permettra d'observer si c'est la bonne réponse technique, avant de généraliser ce type de chantier partout dans le Palais de Justice.