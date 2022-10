Eva De Bleeker appelle l'aéroport de Charleroi "à rechercher des solutions pour indemniser les passagers"

Adrien Dolimont réagit au blocage de l'aéroport de Charleroi : "Ce qu'il s'est passé est inacceptable"

Pour Adrien Dolimont, ministre MR des Aéroports - la région est actionnaire majoritaire de BSCA - ce genre de situation ne peut plus se reproduire. "Il faut éviter, à tout prix, les blocages de l'aéroport. Mais il ne faut pas croire non plus qu'à chaque fois qu'on menace de paralyser l'aéroport, on aura ce qu'on veut."