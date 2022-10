Près de 23.000 personnes impactées par les perturbations à l'aéroport de Charleroi

L'aéroport de Charleroi a été paralysé par deux jours de grèves lundi et mardi, et est fermé aux départs ce mercredi. Il rouvrira jeudi.

Au-delà des dégâts à l'image du premier aéroport wallon, de la frustration voire de la colère - légitimes - des passagers, du stress pour les travailleurs et les policiers qui ont dû faire face à la foule de gens inquiets et mécontents, et des potentielles retombées (négatives) sur l'économie du secteur aérien carolo, revoyons quelques chiffres. Les statistiques permettent de prendre du recul. Elles mettent de côté les ressentis, les déclarations des uns et des autres, et donnent une "photographie" d'un phénomène.

Le bilan officiel n'est pas encore connu. Mais selon nos estimations basées sur les jours et mois précédents, 13.000 personnes environ n'auront pas leur vol ce mercredi. Ce sont entre 75 et 80 avions qui décollent de Charleroi tous les jours, en moyenne. En ajoutant celles et ceux qui ont raté leur avion lundi et mardi à cause des files et des retards pour passer la sécurité - quasi 5.000 par jour d'après le ministre en charge Adrien Dolimont - le chiffre monte facilement à 23.000 passagers impactés par les perturbations.

Etant donné que l'aéroport de Charleroi a repris du poil de la bête après deux années terriblement difficiles dues à la Covid, prenons les chiffres annuels de 2019: 8,2 millions de passagers avaient foulé le tarmac de Gosselies cette année-là, dont approximativement la moitié pour des départs. Les deux jours de grève et le jour de fermeture ont donc un impact sur 0,5% à 0,6% de l'ensemble des départs pour l'année 2022.

La grogne concernait quelque 400 travailleurs de la société Security Masters, en charge du contrôle des passagers.