"Si la situation de l'aéroport ne se reproduit plus, je ne pense pas que notre réputation en souffrira", selon le CEO Philippe Verdonck

La crise qui secoue Brussels South Charleroi Aiport depuis lundi a finalement trouvé mardi tard dans la nuit une issue favorable: un accord a été signé entre les grévistes et BSCA Security, en charge des questions de sécurité à l'aéroport. Philippe Verdonck, administrateur-délégué de l'aéroport qui a fermé ses portes ce mercredi pour éviter de nouvelles scènes de chaos, nous a accordé une interview.

L'aéroport rouvrira demain, ce jeudi: tout sera alors revenu à la normale pour les passagers?

"Oui, tout sera revenu à la normale."

Avez-vous eu des contacts avec les compagnies aériennes? Pouvez-vous nous dire si l'image de l'aéroport en a pris un coup et si cela risque de nuire à son développement futur?

"Nous avons évidemment eu des contacts avec les compagnies aériennes. Elles se posent évidemment des questions sur ce qu'il s'est passé, et c'est tout-à-fait logique. Au niveau commercial, il ne faut pas que ce genre de situation se reproduise, mais elle ne s'est produit qu'une fois, c'est une première. Ce n'est pas une bonne publicité pour nous et pour nos clients, les compagnies aériennes, bien sûr. Mais est-ce que cela risque de nuire? Je pense que c'est vouloir chercher un peu trop loin."

Durant la crise, plusieurs voix se sont élevées critiquant la communication de l'aéroport et des compagnies. Il y a aura des améliorations qui seront apportées sur ce plan?

"Il faut toujours apprendre des événements qui se produisent. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Bien sûr. Mais je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il n'y avait pas de communication. Nous avons communiqué via les agences, Belga notamment, dès dimanche quand on a appris qu'il n'y avait pas d'apaisement entre BSCA Security et Security Masters. Les compagnies ont immédiatement été prévenues, et elles ont prévenu leurs passagers par SMS et email, ainsi que via leurs sites de booking. Certains passagers n'ont pas été prévenus, mais ce qu'on me dit c'est que ce sont des passagers qui avaient réservé leurs billets sur des sites tiers, sans entrer leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone, et n'ont donc pas pu avoir toutes les mises à jour sur leur vol. Sur place, les deux jours, nous avons communiqué via la police, via les écrans dans les terminaux et à l'extérieur de l'aéroport, nos agents et moi-même avons été présents pour expliquer au mieux ce qu'il se passait aux gens. Je comprends bien qu'avec la colère et la frustration les messages ne passent pas toujours bien. J'ai d'ailleurs quelques idées pour améliorer la situation à l'avenir, peut-être via des panneaux sur les routes entourant l'aéroport par exemple. En espérant bien sûr ne plus avoir jamais de situation comme celle-ci. Il faut comprendre que mardi matin, on s'est retrouvé avec les gens qui avaient raté leur vol la veille, avec ceux qui devaient partir l'après-midi, et avec ceux qui devaient partir le matin-même. La grève s'est enclenchée à vitesse grand V, et malgré le travail remarquable de Protection Unit pour aider l'aéroport et les passagers, on a vu des incidents inacceptables durant la journée de mardi, ce qui m'a amené à fermer l'aéroport pour mercredi, pour la sécurité des passagers, pour qu'ils ne revivent pas la situation chaotique des deux jours précédents. L'annonce d'un accord n'est arrivée qu'après cette décision."

Eva De Bleeker, secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, a appelé l'aéroport de Charleroi à travailler avec les compagnies pour avoir des solutions afin d'indemniser les passagers, cela est en préparation à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, est-ce une piste crédible pour vous?

"Je n'ai aucun problème avec le fait d'y réfléchir, en tout cas. Mais mettre quelque chose de ce genre en place, ça ne peut pas se faire qu'à Charleroi. Il faut voir ce qui se fait ailleurs, ce qu'on souhaite, ce qu'il est possible de faire, et éventuellement y réfléchir à un niveau plus large que wallon uniquement. Et se donner le temps d'analyser les choses et y réfléchir. Pour moi, ce qu'il s'est passé lundi et mardi doit surtout nous amener à voir qui est responsable du chaos. Et pour moi, cette responsabilité aujourd'hui, elle se trouve au niveau de Security Masters."