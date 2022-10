Aissa paie cher son absence lors du prononcé

Le 25 janvier 2020, en une heure de temps, Aissa a été l'auteur de deux vols avec violence: l'un à Fontaine-L'Evêque, avant de terminer son rodéo violent de l'autre côté de la Belgique, à Visé.



Le premier pétage de plombs d'Aissa s'est produit vers 2h du matin. Alors qu'il roule sur le R3 à Fontaine-L'Évêque au volant de sa voiture, le conducteur fait des appels de phare en direction du véhicule de sa première victime. "Il a contraint le conducteur à se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est arrivé à sa hauteur, l'a aspergé avec son spray lacrymogène et pris les clés de la voiture", résumait le parquet. Après avoir quitté les lieux, Aissa a fait demi-tour, est revenu sur les lieux de l'agression et est reparti avec la voiture de sa victime...





Un second vol 120 km plus loin

Une heure plus tard, Aissa réapparaît place Reine Astrid à Visé. De manière quasiment similaire au premier vol, Aissa récidive avec son spray lacrymogène. "Mon client a passé la soirée dans un café. Il en est sorti et a été confronté au prévenu qui l'a gazé de suite", expliquait Me Huet, partie civile pour Athanassios. Dans le même temps, Romain a tenté d'intervenir pour porter secours à la victime. Mais le prévenu a démarré en trombe et a percuté l'homme avec sa voiture. Au sol, Athanassios s'est également fait rouler dessus au niveau de ses jambes.

Là aussi, Aissa a fait demi-tour pour voler la veste et le contenu de cette dernière à Athanassios.

Complètement saoul et influencé par une consommation de marijuana, Aissa avait confirmé ne pas avoir le moindre souvenir de cet état second. Comme requis par le parquet, il a été condamné ce mercredi à 5 ans de prison ferme. Aissa risque bien de regretter son absence, puisque cela a entraîné une arrestation immédiate.