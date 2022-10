Charleroi : inauguration de la maison de la nouvelle aile de la résidence Brichart

Les travaux ont débuté, en octobre 2019 et l’aile est aujourd’hui terminée et prête à être occupée.

C'est un chantier de rénovation de taille qui vient de se terminer à la Résidence Brichart située à Charleroi et dépendant du CPAS de Charleroi. L’objectif de ce projet de rénovation est de proposer aux résidents et au personnel de nouveaux lieux de vie. Une ouverture sur le parc permet de créer une ambiance calme et apaisante aux résidents.

©D.R.

La résidence s'inscrit dans un environnement destiné au bien-être de ses voisins directs et à venir. Parmi ceux-ci de nouveaux logements et un nouveau projet de la Sambrienne. L'année prochaine c'est un nouveau centre des aînés qui verra le jour en collaboration avec l'AMO Le Signe.Le tout dans une dynamique résolument intergénérationnelle qui a déjà été entamée il y a quelques années.

D'un montant de 4 millions d'euros, la nouvelle aile de la résidence Brichart est le fruit de la collaboration avec IGRETEC.

De manière plus générale, cette réalisation est le 5ème gros chantier que le CPAS de Charleroi concrétise ces dernières années avec les travaux d’extension et de rénovation des résidences de Gosselies, de Montignies-sur-Sambre et de Couillet et les nouvelles résidences services de Marchienne-au-Pont et de Monceau-sur-Sambre, dernière en date.

"À l'avenir, d'importants travaux de rénovation et de reconditionnement vont débuter en 2023 sur l'ancien bâtiment de notre maison de repos de Marchienne-au-Pont, un chantier de 5 millions d'euros où un étage sera ajouté au bâtiment existant afin de permettre d'agrandir les chambres. D'importants travaux de rénovation et d'isolation des façades vont également être menés à la MR de Marcinelle ; nous nous sommes inscrits pour ce dernier projet dans l'appel à subsides « UREBA Exceptionnel » et nous devrions être fixés dans les semaines à venir sur l'issue réservée à notre demande. Tous ces travaux ont pour but d'amener notre réseau de 9 maisons de repos et de soins à un niveau d'excellence tant au niveau des infrastructures que de la qualité de la prise en charge par le personnel", explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.