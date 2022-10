Bien que les travaux ont démarré une semaine plus tôt, les riverains se disent surpris et perdus.

Châtelet : attention travaux rue de Loverval et Blanche Borne

Alors que des réunions préparatoires et une communication dans les boîtes aux lettres des personnes concernées ont été panifiés, certains riverains de la rue de Loverval et de la Blanche sont quelque peu désappointés.

Le motif de ce mouvement d'humeur, des travaux de voirie consistants, sur le haut de la rue de la Blanche Borne, à racler le tarmac pour en replacer une nouvelle couche. Dans le bas de la rue ce sont des travaux plus importants qui sont prévus, ils seront plus en profondeur et toucheront l'égouttage.

Malgré un balisage et un parcours de déviation mis sur pied par la commune, certains riverains se disent "mal informés et devant subir la situation sans rien pouvoir y faire."

Pourtant, l'exécuteur des travaux a pris soin d'écouter les doléances de certains commerçants en commençant une semaine plus tôt les travaux. Certes il y a des embarras de circulation mais il est déjà prévu qu'une bande roulage soit opérationnelle dès ce jeudi soir.

La cité située sur le haut de la rue de la Blanche Borne est aussi impacté car la signalisation reste ambiguë et ne permet pas de savoir si elle est accessible ou pas.

Du côté de la commune, les doléances sont prises très au sérieux. Que ce soit par téléphone ou sur place, des personnes responsables n'hésitent pas à expliquer aux riverains les embarras causés par les travaux. Malgré cela les commerces restent accessibles.

Pour précision, les travaux sont prévus pour durer 170 jours. Pour les commerçants se sentant préjudiciés, une application est disponible sur Wallinco.

D'autres travaux sont actuellement en cours sur le site De Cock.