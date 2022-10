Course-poursuite nocturne sur les toits de Charleroi: un homme y a été maîtrisé par le GSA

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Folle course-poursuite sur les toits de Rive Gauche, mercredi soir. Il était 21h30 quand la police locale a eu vent d'un individu paniqué qui courrait sur les toits. Il se disait poursuivi, mais on ne sait pas par qui, ni par quoi. Toujours est-il qu'il courrait comme un dératé, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, dans un noir quasi-total.

Les policiers de la locale de Charleroi sont immédiatement intervenu, accompagné des troupes du GSA. Les policiers d'élite ont fini par arriver à arrêter l'homme sur les toits après s'être lancé à sa poursuite, au niveau de la rue du Collège face à Clic-Clac Photo.

Il a fallu faire appel aux pompiers de la zone Hainaut-Est, avec une nacelle et une grande échelle, pour descendre l'individu sur la terre ferme, où il a été menotté et emmené au commissariat pour être entendu. On ignore encore comment il est arrivé là-haut.

©FVH

©FVH