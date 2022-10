La Clinique du sein, un espace pluridisciplinaire autour du cancer du sein

Pour Pink October, les différents services et associations propose stands et informations à Marie Curie.

En point d'orgue de l'opération Pink October, mois d'octobre entièrement dédié à la sensibilisation du public au cancer du sein, le site hospitalier Marie Curie de l'ISPPC proposait ce jeudi des animations et stands d'informations sur le cancer du sein.

La Clinique du sein, organisateur et espace pluridisciplinaire, propose au public de l'information à destination du grand public et des personnes touchées par un cancer du sein. Il s'agit d'une prise en charge complète du patient. "La Clinique du sein est une clinique multidisciplinaire qui part du diagnostique avec la mammographie et les biopsies qui seront ensuite analysées. Un diagnostique sur la pathologie s'en suit. Il y a également la prise en charge chirurgicale avec les différents services spécialisés comme les oncologues, les chimiothérapies ou encore les hormonothérapies et la radiothérapie," explique le docteur Graziella Ena, gynécologue, responsable de la Clinique du sein.

Au-delà des services de soins et de dépistages, des collaborations se font avec des chirurgiens esthétiques ce qui permet de proposer à la patiente des reconstructions ou de l'oncoplastie. Parallèlement à cela, il existe une équipe paramédicale dans laquelle on peut trouver des kinésithérapeutes, des diététiciens, des psychologues ainsi qu'une unité de sexualité.

Parmi les personnes présentes, une tatooeuse proposait des tatouages en direct sur des personnes reconstruites. "Il s'agit de tatouages 3D qui donne, à la fin, une impression de relief sur le sein et que le mamelon existe en 3 D."

©NGOM

Des associations ont également répondu à l'appel tel des associations qui proposent des soutien-gorges adaptés.

©D.R.



En complément, l'espace Intermezzo réalise des démonstrations. "Il s'agit d'un espace de bien-être dédié aux patients pris en charge pour un cancer dont celui du sein. Là, il est possible de bénéficier de soins comme la sophrologie, des massages, du yoga, de la gym douce, de l'ergothérapie ou encore de la danse. Ceci permet d'offrir des moments de bien-être lors de la prise en charge ou après."

©D.R.

Le docteur Ena profite du Pink October pour rappeler que le dépistage reste important dans le traitement du cancer du sein car 1 femme sur 9 est concernée. "Le dépistage du cancer du sein est important car il permet de dépister un cancer au stade précoce ce qui permet un pronostique meilleur et de là, bénéficier de traitements moins lourds. On conseille aux patients soit de voir leur médecin pour avoir une prescription pour ce qu'on appelle un bilan adapté ou de réaliser des mammotests organisés par les fédérations. Ils sont gratuits en Belgique dès l'âge de 50 ans tous les 2 ans. En discuter avec son médecin permet aussi de mettre en avant les antécédents familiaux. Ces cas représentent 10 % des cancers du sein."