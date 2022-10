Univercells lève 44 millions d'euros pour s'étendre encore à Jumet et réduire le prix des médicaments biologiques

Dans un nouveau tour de financement, la société Univercells qui avait attiré notamment la fondation Bill&Melinda Gates, vient de lever 44 millions d'euros. Venant rejoindre les fonds fédéral (SFPI) et régional (SRIW) ainsi que des fonds privés, la société accueille désormais Global Health Investment Corporation, une société à but non-lucratif qui vise des investissements à risque pour améliorer la santé mondiale, In-Q-Tel également à but non-lucratif américaine, mais aussi l'entreprise familiale belge 3D Investors... et plusieurs collaborateurs de l'entreprise Univercells directement, qui ont donc pris des parts dans leur entreprise.

Cet argent servira à soutenir le développement de la plateforme ARN Quantoom Bioscience, du développement d'Exothera à Jumet, et la croissance du groupe Univercells. Pour rappel, la société née en Belgique s'est fixé pour mission de rendre les médicaments biologiques accessibles et abordables. Il s'agit notamment de créer des machines de petite taille et peu chères, capables de fabriquer des vaccins à un coût 5x moins élevé que les grosses installations industrielles.