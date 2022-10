Charleroi: le MR est entré en campagne

Ce jeudi soir, le MR représenté par son président Georges-Louis Bouchez, Denis Ducarme et Nicola Tzanetatos organisaient une rencontre citoyenne autour du thème de l’insécurité à Charleroi. Était aussi présent Thierry Bellin, secrétaire national du syndicat policier SNPS.

Si le but n'était pas de proposer des solutions, les représentants du mouvement libéral ont préféré entendre les points de vue des carolos exposant leur ressenti et leurs expériences. Cette première rencontre avait des airs d'entrée en campagne ce qu'approuve sans détour Nicolas Tzanetatos. "Quand on est en politique on est en élections permanentes. On travaille pour des idées et quand on se bat pour défendre des idées, on se bat tous les jours. Il faut bien sûr choisir et prioriser ses combats."

Questionné sur le fait que des rencontres sur l'insécurité peut être un thème "bateau", le conseiller nuance et se positionne. "Nous avons déjà mis en place des choses comme un conseil sécurité, une première. Nous voulons, au-delà des effets d'annonce, arriver à ce que ce soit ensemble qu'on trouve des solutions. De belles pistes ont été mises sur la table. Idées qui, contrairement à ce qu'on pense, ne consistent pas à toujours rajouter de l'argent dans les services. Parler de l'insécurité n'est pas un thème bateau pour une grande ville comme Charleroi. Ce n'est pas un combat de la droite mais de tout citoyen qui vise à opérer un mieux-vivre ensemble."

Pour Tzanetatos, la sécurité est aussi une affaire de civisme. "Le fait de rouler à grande à vitesse dans les rues constitue aussi un danger. De même que la propreté publique peut aussi jouer sur l'insécurité et le sentiment d'insécurité."

Cette première rencontre avec les citoyens sera suivie d’autres et de nouveaux thèmes seront abordés.

Le développement de la ville de Charleroi est également analysé, et là aussi le MR à son avis. "Le développement de Charleroi ne doit pas juste se faire en centralisant tout en centre-ville. Il est nécessaire au contraire de partir du grand Charleroi pour revenir au centre et pas l'inverse."