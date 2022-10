Le barreau de Charleroi apporte son soutien aux femmes iraniennes

C'est une action silencieuse organisée en seulement deux petits jours qui a abouti, ce vendredi midi, à un rassemblement aussi impressionnant que symbolique devant le palais de justice. Sous l'égide de la bâtonnière de Charleroi, Nathalie Monforti, de nombreux avocats, bâtonniers et membres du personnel se sont joints à une cause commune qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines maintenant en Iran.

Depuis la mort de Masha Amini, le 16 septembre dernier, un vaste mouvement de contestation populaire se déploie en Iran. La jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour « port de vêtements inappropriés » et qui laissait apparaître une mèche de cheveux de son voile, est décédée en détention. De nombreuses personnalités et artistes avaient déjà lancé un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux en se coupant une mèche de cheveux, face caméra, pour soutenir les femmes iraniennes qui manifestent depuis lors pour leur liberté.



Après le barreau de Mons, c'est le barreau de Charleroi qui s'est rassemblé pour la cause, arborant une affiche reprenant le slogan « Femme, vie, liberté », également traduit en kurde et en persan. Plusieurs avocats et avocates carolos se sont symboliquement coupé une mèche de cheveux. Mèches récoltées par la suite dans un panier et qui seront prochainement envoyées à l'ambassade iranienne. Le visage grave, tous et toutes ont silencieusement exprimé leur ras-le-bol face à l'oppression présente en Iran.

©L.C.

©L.C.