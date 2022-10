Outre-Mondes à l'Eden: il vous reste deux jours pour participer "à un monde plus juste et solidaire"

Du 19 au 23 octobre, le centre culturel l'Eden propose Outre-Mondes, un festival des utopies et des transformations positives. Idées, débats, conférences, ateliers, tables rondes... tout ce qui permet de comprendre le monde dans lequel on vit, et élaborer celui vers lequel on veut aller. Fabrice Laurent, directeur de l'Eden, nous a reçu au Cinq pour faire le point sur les deux jours écoulés et ce qui suivra ce week-end. Il est encore temps pour celles et ceux qui sont intéressés.

Coopération, environnement, biodiversité, économie, vélo et mobilité douce, féminisme, inclusion... C'est une effervescence d'idées pendant cinq jours

"Ca faisait des années qu'on accueillait plein d'initiatives, d'ateliers, de débats sur les utopies et les transformations positives. C'est un des enjeux qu'on doit développer d'ailleurs, dans notre contrat-programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour la création de la monnaie complémentaire, par exemple, la première réunion s'est faite à l'Eden. Même chose pour la convention citoyenne carolo. Mais ça se faisait tout au long des saisons, ici ce qu'on a voulu c'est créer de l'émulation entre plein de gens, pleins d'idées, et concentrer le tout dans un festival pour un monde plus juste et solidaire."

Comment est l'ambiance ici depuis mercredi?

"Il y a un bouillonnement. L'ambiance est évidemment basée dans le Cinq, c'est aussi un projet qu'on avait depuis de nombreuses années qui a vu le jour même s'il n'est pas encore tout-à-fait fini, le dernier châssis a été posé il y a une dizaine de jours. C'est la première fois que ce bâtiment est utilisé, et un festival en transition dans un bâtiment en transition, ça fait sens. L'Eden est plutôt axé sur sa grande salle et sa brasserie, ici ce sont les espaces pour les ateliers, les tables rondes, etc."

©Olivier Bourgi

S'il y a une chose à ne pas manquer ce week-end?

"Le gros coup de comm, c'est The Visit. Un spectacle déambulatoire où on est projeté dans le futur, 250 ans après l'effondrement. C'est une balade dans la ville, avec un casque et des comédiennes qui tiennent le rôle d'anthropologues, qui parlent de notre société d'aujourd'hui, en ayant un regard sur les prémisses de l'effondrement : les voitures, les déchets, les cannettes par terre, etc. Ca se fait à 11 heures ou 14 heures. Mais dimanche on va aussi à la marche pour le Climat, à Bruxelles. Et le matin il y a des ateliers pour préparer des banderoles, puis un brunch. Ce n'est pas qu'un grand festival d'idées, il y a aussi de l'action. La marche pour le Climat, ou un marché des producteurs locaux, ou encore des initiatives citoyennes."

©Olivier Bourgi

C'est très politique, tout de même

"Politique, oui. Mais pas partisan. Nous faisons de l'éducation permanente. S'il y a une prise de conscience critique de ce qu'est la société, à savoir profondément injuste, une fois qu'on le comprend on ne peut qu'avoir envie de la changer. Et ça, c'est très culturel justement. On est une ville qui n'a pas d'université complète, mais on a des citoyens qui ont des idées. Molière gère par exemple la librairie du festival, ce qui fait qu'on peut repartir avec de la lecture."

©Olivier Bourgi

Il est fort tôt pour tirer un bilan de ce premier festival, mais est-ce qu'on sait déjà s'il reviendra?

"C'est l'idée. Si on ne finit par dimanche en ayant plein d'idées pour la prochaine, c'est qu'on a raté quelque chose. Même si on n'est pas parti de rien, c'est nouveau, et il faut que ça percole d'ici la prochaine édition. En tout cas, le public est au rendez-vous, ces derniers jours il y a eu un monde fou, et la grosse journée, c'est ce samedi."

> Toute la programmation sur le site de l'Eden.