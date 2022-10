Une quinzaine de coups de poing asséné à l'amie de sa compagne "parce qu'elle avait une mauvaise influence"

Florent, poursuivi pour cette violente scène, se permet de donner des leçons alors qu'il était sous l'influence de cocaïne. Et arrive à tenter à justifier avoir frappé quelqu'un.

C'est un jeune homme aux réactions violentes et interpellantes qui a comparu ce jeudi après-midi devant la justice carolo. Déjà bien connu, Florent collectionne les condamnations sur son casier judiciaire, et ce dès sa minorité. Pour sa première fois devant un tribunal correctionnel en tant que personne majeure, le prévenu a écopé de 3 ans de prison avec un sursis de 5 ans. Pas mal pour trois vols et un incendie. Le 10 novembre prochain, ce dernier pourrait écoper d'une nouvelle peine de prison pour deux scènes.

Le premier fait reproché à Florent concerne des menaces proférées à Luc, le 27 février dernier. Alors que la victime venait d'être mise à la porte du logement de Florent, elle a eu la désagréable surprise de voir débarquer devant son point de chute son ex-hébergeur, armé d'un couteau d'une lame de 20 centimètres. « On s'est disputé et bagarré. Oui, je l'ai mis dehors parce qu'il m'a manqué de respect chez moi. Puis j'ai été le menacer », précise Florent, sans pour autant être en mesure d'expliquer le motif de cette scène de menaces.

« Le monde à l'envers »

Cinq mois plus tard, nouvelle violente réaction de Florent. Cette fois-ci, ce dernier a asséné une quinzaine de coups de poing au visage d'une amie à sa compagne. Florent n'a pas apprécié que sa compagne demande pour aller dormir chez son amie. Amie que le jeune homme estime avoir une mauvaise influence sur sa chérie. Tiens, en parlant d'influence, qu'avait-il consommé Florent au moment des faits ? « J'étais sous l'influence de cocaïne », répond le prévenu. « Le monde à l'envers », résume parfaitement le substitut Vervaeren. Résultat : une fracture du nez à l'amie.

Le parquet s'inquiète tout particulièrement de la personnalité du prévenu, bien connu pour être quelqu'un de violent et qui a déjà obtenu des sursis probatoires par le passé. Cette fois-ci, fini d'accorder à tort toute forme de confiance. Trente-sept mois de prison ferme sont sollicités contre Florent.

Compte tenu de l'absence des rapports de la commission de probation sur le respect ou non des sursis probatoires du passé, le dossier a été mis en continuation à la semaine prochaine.