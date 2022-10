Une septuagénaire dépouillée de plus de 1.300 euros: "elle m'a donné sa carte de banque pour mon anniversaire"

Âgée de 76 ans, Claudine est atteinte d'Alzheimer. Mais la septuagénaire n'a pas totalement perdu sa tête quand elle dénonce le comportement particulier de Freddy, à son domicile, le 5 août dernier. Selon la personne vulnérable, le prévenu lui a rendu visite le jour des faits. Non pas pour prendre de ses nouvelles, mais bien pour la repousser et lui dérober son portefeuille planqué dans un bac à foulards. La carte de banque et le petit mémo avec le code ont disparu du portefeuille retrouvé plus loin dans la rue par un voisin, ainsi que des billets.

La tante de cœur qui prête sa carte

Quelques instants plus tard, les agents de sécurité du centre commercial Rive Gauche, à la place Verte, remarquent un drôle de manège au sein d'une bijouterie. Amandine et Freddy font usage de la carte de banque de Claudine et sont interpellés par la police, avertie des faits. « Dans le sac à dos du prévenu, on a découvert deux smartphones Samsung encore emballés. 490 euros venaient d'être retirés du compte de la victime. Ce qui fait au total un préjudice évalué à plus de 1.300 euros », détaille le substitut Vervaeren.

Face à la justice, le couple prétend que Claudine leur a donné le feu vert pour se faire dépouiller. « Elle nous a donné la carte et le code. À plusieurs reprises, cette dame est venue nous aider. Je la considère même comme ma tante, car je la connais depuis plusieurs années », explique Amandine. Son conjoint embraye dans le même sens. « Ma compagne dit la vérité. Elle venait même nous donner de l'argent dans notre tente ou elle entrait dedans. Quand on n'était pas là, elle venait nous donner à manger. C'est bizarre qu'elle dépose plainte pour vol, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elle nous donnait sa carte », ajoute le prévenu.

Le parquet est convaincu qu'il y a vol et fraude

Selon le duo de prévenus, Claudine a fait preuve de bonté en donnant sa carte pour l'anniversaire d'Amandine, afin que cette dernière se fasse plaisir. Faux, rétorque le parquet, intimement convaincu que les prévenus ont commis un vol simple et une fraude informatique. Quatre ans de prison ferme sont requis contre Amandine et Freddy, plutôt bien connus de la justice pour... des faits similaires.



Me Cigna, à la défense, plaide elle une requalification des faits en abus de confiance. L'avocate estime qu'il n'est pas impossible que ces personnes se connaissent réellement et que cette carte ait pu avoir été donnée par la victime, tout en admettant que ses clients ont dépassé les limites en faisant autant chauffer la carte de banque au centre commercial.



Jugement le 10 novembre.